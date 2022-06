Šéf nadácie pre demokraciu: Život ruskej opozície sa vrátil do sovietskych čias

Vidíme novodobú studenú vojnu?

Nikto sa nechce postaviť na stranu ruského režimu, nikto nechce byť spájaný s masakrami civilistov, hovorí v rozhovore DAMON WILSON, prezident americkej Národnej nadácie pre demokraciu.

Rusi podľa neho začínajú žiť životy ako v sovietskej ére, doma sa vyjadrujú inak ako na verejnosti. Kľúčové je podľa neho dostať k ľuďom pravdivé informácie, toho sa diktátori najviac boja.

Čím viac cestujem po svete, tým viac vidím, že problémy ľudí v nedemokratických režimoch sa až tak veľmi neodlišujú, povedal Wilson, ktorý sa zúčastnil na júnovej konferencii Globsec v Bratislave.

Odohráva sa na Ukrajine vojna medzi demokraciou a diktatúrou?

Táto vojna je predovšetkým o slobode. Vladimir Putin ju vyvolal vo veľkej miere zo strachu, čo by znamenala slobodná Ukrajina a Ukrajinci, ktorí by mohli sami rozhodovať o svojom osude. Znamenalo by to odmietnutie modelu, na ktorom Putin vybudoval svoju moc v Rusku, a on chápe, že potom by ho začali spochybňovať aj mnohí Rusi. Nesnaží sa zničiť len susednú demokraciu, ale slobodu národa. Preto je výsledok tejto vojny pre svet oveľa dôležitejší, ako by sa mohlo zdať.

Vidíme novodobú studenú vojnu s dvoma blokmi?

Len veľmi málo krajín má záujem o to, aby sa dalo dokopy s Ruskom. Napríklad Európska únia vznikla prirodzeným spojením krajín, ktoré takto bránia svoj demokratický spôsob života, Putin však ponúka len zastrašovanie, aby mohol pokračovať v imperiálnom vládnutí. Nevytvára teda blok, nevidíme zástupy ľudí, ktorí by sa stavali na ruskú stranu. Ak niečo vidíme, sú to pragmatické rozhodnutia nekritizovať Rusko.

Napríklad v Číne.

Áno, alebo v Indii. Tá teraz, podľa mňa naivne, prijala rozhodnutie o zachovaní svojich dodávateľských sietí a zdrojov energie, preto sa nepridáva k odsúdeniu Ruska, napriek tomu je však v bezpečnostnej otázke stále do veľkej miery odkázaná na americké garancie. Dúfam, že časom začnú indickí politici pozerať na svet trochu inak, zodpovednejšie.

Dokonca ani Čína, napriek predvojnovým vyjadreniam o vzťahoch bez hraníc, sa bezhlavo nestavia na ruskú stranu. Nikto nechce byť považovaný na spojenca ruskej armády, ktorá masakruje ľudí, ako sme videli pri Kyjeve alebo v Mariupoli. Kto by aj chcel byť spájaný s hroznými vojnovými zločinmi? Len tí najcynickejší, a preto váhajú aj takzvaní priatelia Moskvy.

Ruská vláda počas vojny ešte sprísnila zásahy proti oponentom. Je ešte v Rusku funkčná opozícia?