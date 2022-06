Dobré ráno: Korupcia v Prahe, smrť podnikateľa. Česká koalícia sa otriasa

Vládnou stranou STAN zmieta v Česku rozsiahly škandál.

Česká vláda sa otriasa, druhou najsilnejšou koaličnou stranou totiž zmieta škandál, v ktorom sa objavuje korupcia, mafia a už aj samovražda.

K politikom českých Starostov totiž vedú väzby z policajnej akcie Dozimeter, kde polícia rozkryla skupinu politikov, manažérov a lobistov, ktorí ovplyvňovali verejné zákazky aj chod verejných firiem, najmä pražského dopravného podniku.

Špekuluje sa, či to česká vláda prežije i či to prežije vraj reformná a protikorupčná strana Starostové a nezávislí.

Tomáš Prokopčák sa spolu so šéfom zahraničného spravodajstva Matúšom Krčmárikom vyberie k našim susedom.

Zdroj zvukov: TA3, CNN Prima News, CT24

Krátky prehľad správ

Štát z európskeho Plánu obnovy zrejme postaví iba jednu úplne novú nemocnicu, a to v Martine. Stihnúť to musí do štyroch rokov. Bratislavské Rázsochy dokáže postaviť len do fázy hrubej stavby. Vyplýva to z vyjadrení ministra zdravotníctva za OĽaNO Vladimíra Lengvarského, plány ministerstva by mal Lengvarský presnejšie predstaviť dnes.

Kajúcnikovi Ľudovítovi Makóovi zrušili obvinenia v dvoch korupčných kauzách. V oboch prípadoch zobral úplatok vo verejnej funkcii ako vtedajší šéf daňových kriminalistov. SME má k dispozícii uznesenie špeciálnej prokuratúry, z ktorého to vyplýva. V princípe ide o odmenu za spoluprácu s políciou.

Národná banka predpovedá, že inflácia na Slovensku sa dostane na dvojciferné čísla. Jej guvernér Peter Kažimír pritom tento vývoj predvída na tento, aj na budúci rok. Pomalšie tiež bude rásť ekonomika a NBS preto hovorí už o riziku recesie.

Koalícia sa včera dohodla na inflačnej pomoci, tentoraz vo forme jednorazového príspevku. Dostať by ho malo 660-tisíc rodín, a rodiny ho dostanú automaticky, o príspevok tak nie je nutné žiadať.

Ruský novinár Dmitrij Muratov predal svoju minuloročnú Nobelovu cenu za mier. Šéfredaktor dnes už neexistujúceho nezávislého protiputinovského denníka Novaja gazeta ju vydražil za viac ako sto miliónov dolárov. Zisk pôjde prostredníctvom UNICEF-u deťom, ktoré utekajú pred vojnou na Ukrajine.

Odporúčanie

Zamysleli ste sa niekedy, ako vnímajú svet zvieratá? Ak aj náhodou nie, urobil to za vás magazín The Atlantic a zistenia sú to zaujímavé. Mojim dnešným odporúčaním je tak nový článok nositeľa Pulitzerovej ceny Eda Yonga Ako zvieratá vnímajú svet.

