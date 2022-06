Nad Prahou visel rotorový mrak, Českom prešla supercela

Dnešní HP supercela, která přecházela okolo 17h přes Chrudim. Zaručeně nejfotogeničtější bouřka za posledních několik let, kterou jsem vyfotil. Na místo jsem přijel za "minutu dvanáct", vypustil dron do 90m výšky, pár fotek zrcadlovkou a pak rychle ujet do bezpečí. :-) #supercell