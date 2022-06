Johnsonovo ťaženie proti európskemu súdu ohrozuje severoírsky mier

Briti menia brexit a možno aj vzťah dohovoru o ľudských právach.

LONDÝN, BRATISLAVA. V utorok ráno sa 26-ročný Jetmir zobudil s úzkosťami. Tušil, že v tento deň ho naložia do lietadla a pošlú z Británie preč, nie však do domovského Albánska, ale do krajiny, o ktorej nič nevedel.

Muž, ktorý v Británii žiada o azyl, mal byť medzi siedmimi žiadateľmi v prvom lete, ktorým chcela britská vláda spustiť svoju politiku premiestňovania žiadateľov o azyl do stredoafrickej Rwandy.

Jetmir podľa Guardianu hovoril, že v tom prípade sa zabije. „Prečo by ministerstvo vnútra posielalo albánskeho žiadateľa o azyl do Rwandy? Veď to nedáva nijaký zmysel. Chcem zomrieť v Británii, nie v Rwande.“

Jetmir sa v cele úmyselne poranil, no nepomohlo mu to. Pri ošetrovaní mu len sucho oznámili, že deportácia bude pokračovať podľa plánu. Presunu žiadateľov o azyl do lietadla nezabránili ani demonštranti, ktorí si ľahli pred vozidlá.

Škrt zo Štrasburgu

O 22. hodine však aj britská vláda uznala, že lietadlo neodletí a začiatok programu sa posúva.

Kým Jetmira a ďalších šiestich mužov pripravovali na deportáciu, v Štrasburgu prebiehalo konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva a ten vydal predbežné opatrenie, ktorým prikázal britským úradom zastaviť presun žiadateľov, kým britské súdy právoplatne nerozhodnú o ich námietkach proti vyhosteniu.

Britská vláda verdikt rešpektovala a ustúpila, no tým sa jej kroky nemusia skončiť. Naopak, jednou z možností je, že Londýn už nebude verdikty súdu so sídlom v Štrasburgu rešpektovať vôbec.