Pripravila zákon proti technologickým gigantom: Hranice cenzúry nakreslia súdy

Podpredsedníčka Komisie pre digitalizáciu vysvetľuje, ako Únia pritlačí na sociálne siete.

Je dôležité, aby sme proti technologickým gigantom konali spoločne, hovorí pre SME MARGRETHE VESTAGEROVÁ, podpredsedníčka Európskej komisie pre Európu pripravenú na digitálnu éru.

Verí, že do konca funkčného obdobia, v ktorého polovici sa teraz nachádza, sa jej podarí zaviesť do praxe legislatívu, ktorá by napríklad nútila sociálne siete skúmať, či ich činnosť neohrozuje demokraciu, a problémy potom riešiť. Veľké spoločnosti by tiež nemohli zneužívať svoje postavenie, inak by im hrozili prísne sankcie.

Teraz im môžeme len pripomínať, že sa k týmto krokom zaviazali v kódexe, hovorí Vestagerová, ktorá do Bratislavy prišla na konferenciu Globsec.

Rokovania o poslednom balíku sankcií proti Rusku sa natiahli pre maďarský postoj. Dá sa hovoriť o konci jednoty Európskej únie?

V prvom rade je ropné embargo dôležité, keďže celým zmyslom sankcií je zabrániť Rusku k prístupu k zdrojom, vďaka ktorým môže pokračovať vo vojne na Ukrajine.

Preto je dôležité, že sankcie sme zaviedli už v prvých dňoch po útoku, ale pri ropnom embargu to bolo náročnejšie, keďže má rôzne dosahy na jednotlivé členské štáty.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pre každého lídra je dôležité, aby mal na svojej strane občanov, aby chápali, že robíme správnu vec. Aj keď by som bola radšej, keby sme balík sankcií schválili rýchlo a s pompou, trvalo to nejaký čas a som rada, že teraz budú asi na 90 percent účinné.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Hlavný obhajca Facebooku: Nie je možné docenzúrovať sa k bezpečnosti Čítajte

Bol maďarský postoj taký dôležitý? Nemohli ostatné štáty Únie prijať ropné embargo bez Budapešti?

Európska rada schvaľuje veci jednomyseľne a Únia je tiež najsilnejšia vtedy, keď kroky robíme spoločne. To platí aj v prípade, keď musíme urobiť kompromisy.

Ako vnímate krok maďarskej vlády, ktorá dotuje cenu pre občanov krajiny, ale nie iných členských štátov? Nie je to porušenie pravidiel spoločného trhu?