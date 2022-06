Zdravotnícky analytik: Za ďalšou pandémiou môžu byť teroristi

Analytik Yanzhong Huang hovorí o lekciách z pandémie covidu.

Ani na budúcu pandémiu nie sme pripravení, lebo sme nevyriešili základný problém, hovorí pre SME americko-čínsky odborník na verejné zdravotníctvo YANZHONG HUANG. Štáty sa totiž stále riadia v prvom rade svojimi záujmami.

V rozhovore vysvetľuje, prečo by za ďalšou pandémiou mohli byť teroristi, ako riešeniu škodí, keď sa diskusia posúva do politickej roviny, alebo či by americká reakcia vyzerala inak, ak by v marci 2020 nebol prezidentom Donald Trump.

Veľa obyčajných Číňanov verí, že za pandémiou sú Američania a ruské tvrdenia o Ukrajine ich v tom utvrdzujú, priznáva Huang v rozhovore, ktorý vznikol na bratislavskej konferencii Globsec.

Môžeme už hovoriť o konci pandémie covidu-19?

Oficiálne to tak nie je, vyhlásenú pandémiu ešte neodvolali. Napríklad na Slovensku vidím, že život sa vracia do normálu, ľudia prestávajú nosiť masky, ale stále tu máte prípady nakazenia. Ľudia sa naučili žiť s vírusom. Podobne je to v Spojených štátoch, ale stále zaznamenávame množstvo nových prípadov nákazy. Potom je tu napríklad Čína, kde sa na to pozerajú inak a stále sa držia politiky nulového covidu. Už sa síce chystáme na novú pandémiu - o ktorej vieme, že príde, ale nevieme kedy -, no súčasne sa stále vyrovnávame s tou súčasnou.

Môžeme očakávať na jeseň novú vlnu pandémie, ako to bolo v predošlých dvoch rokoch?

Je pravdepodobné, že problém bude pokračovať, lebo nové varianty vznikajú aj medzi zaočkovanou populáciou, navyše máme veľa ľudí, ktorí ešte očkovaní nie sú. Ak sa pozriete do histórie, nebolo by to veľmi prekvapujúce. Napríklad epidémia bubonického moru bola veľmi silná v 14. storočí, ale aj potom sa ešte vracala do Európy až do konca 19. storočia. Aj španielska chrípka po prvej svetovej vojne mala tri veľké vlny.

Je teda pravdepodobné, že covid s nami bude prežívať ako bežná chrípka, ale už nemusí ísť o pandémiu celosvetových rozmerov. Takisto je možné, že vírus sa jednoducho vytratí.

Kedy ste si prvýkrát uvedomili, že pri covide-19 nepôjde len o bežnú, ale o veľkú pandémiu?

O vypuknutí nákazy som sa dozvedel v polovici decembra 2019, keď to bola skôr klebeta. Dozvedeli sme sa, že existuje nový typ vírusu, ale nevenovali sme mu prehnanú pozornosť. Mysleli sme si, že môže ísť o niečo na spôsob vírusu SARS, ale keď začiatkom januára Čína oznamovala, že týždeň nepribudli nové prípady, povedali sme si, že je koniec.

Ktorá správa vás presvedčila, že to bude niečo veľké?

Keď v polovici januára čínska vláda oznámila zatvorenie jedenásťmiliónového Wu-chanu a vládne médiá priznávali stovky nových prípadov denne.

Ako analytik ste sa venovali čínskej zdravotníckej politike. Je náhoda, že covid prišiel práve z tejto krajiny, alebo to súvisí s vládnutím v krajine?