Rwanda je stále odhodlaná prijímať z Británie neúspešných žiadateľov o azyl

Európsky súd zastavil odlet prvého deportačného lietadla.

KIGALI. Prvý let so žiadateľmi o azyl zo Spojeného kráľovstva do Rwandy v poslednej chvíli v utorok večer zrušili po intervencii Európskeho súdu pre ľudské práva.

Lietadlo so zhruba siedmimi osobami, ktoré mali odviezť do Afriky v rámci kritizovaného migračného programu, malo vzlietnuť o 22:30 miestneho času z vojenského letiska vo Wiltshire.

Odlet zastavil súd

Súd v Štrasburgu však krátko po 19:30 zastavil deportáciu jedného z mužov, čo spustilo sériu čerstvých žalôb na londýnskych súdoch a lietadlo napokon do Rwandy neodletelo.

Uviedli, že tento Iračan by mal zostať v Británii minimálne dovtedy, kým tamojšia justícia definitívne nerozhodne o zákonitosti takejto deportačnej praktiky, čo sa očakáva v júli.

Britská ministerka vnútra Priti Patelová uviedla, že je zo vzniknutej situácie sklamaná, ale dodala, že „prípravy na ďalší let sa začínajú teraz“.

Zrušenie letu nasledovalo po dňoch súdnych ťahaníc po tom, ako program napadli niektoré charity a skupiny. Zákonnosť politiky posielania žiadateľov o azyl z Británie do Rwandy na budúci mesiac preskúma Vyšší súd

Sú aj naďalej odhodlaní prijímať azylantov

Rwandská vláda je aj napriek zrušeniu letu stále odhodlaná prijímať na základe kontroverznej dohody neúspešných žiadateľov o azyl, vyhlásila to v stredu hovorkyňa rwandskej vlády Yolande Makolová.

"Tento vývoj (situácie) nás neodradil. Rwanda je stále plne odhodlaná pracovať na tom, aby toto partnerstvo fungovalo," uviedla Makolová pre AFP.

"Súčasná situácia, v rámci ktorej ľudia (migranti) podstupujú nebezpečnú cestu (do Británie), nemôže pretrvávať, pretože mnohým spôsobuje utrpenie... Rwanda je stále pripravená prijať migrantov, keď prídu, a ponúknuť im v našej krajine bezpečie a šancu," dodala hovorkyňa.

Rwanda dostala na azylantov príspevok

Británia podpísala v apríli dohodu s Rwandou, na základe ktorej má táto africká krajina prijímať späť neúspešných žiadateľov o azyl v Spojenom kráľovstve.

Rwanda za to od Londýna dostala príspevok dosahujúci v prepočte zhruba 144 miliónov eur plus ďalšie platby v závislosti od počtu deportovaných.

Zámerom dohody je odradiť migrantov, aby nepodnikali riskantnú plavbu do Británie na malých člnoch cez Lamanšský prieliv.