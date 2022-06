Z Moskvy sa stáva provinčné mesto. Ako vyzerá život cudzincov v Rusku

Časť ruských emigrantov sa snaží usadiť v Gruzínsku či v Arménsku.

MOSKVA, BRATISLAVA. V regáloch supermarketov sú už namiesto coca-coly či fanty ruské kópie – coolCola a fancy. Názvy sladených nápojov nie sú na etiketách v azbuke, zostali v latinke a znejú ešte anglickejšie ako originály.

Limonádu spirte nahradila zasa „street“.

Český publicista Jiří Just, ktorý už viac než pätnásť rokov žije v Moskve, pre SME opisuje, s čím sa Rusi v jeho okolí zmierili a aké služby si stále nevedia odoprieť.

„Jednej mojej známej som cez svoju platobnú kartu opäť uhrádzal službu, ktorú si zaplatila v obchode firmy Apple,“ vysvetľuje Just.

Koncom marca sa viacerí Rusi z jeho okolia rozhodli emigrovať. Dnes už podobný trend nepozoruje.

„Okruh ľudí v mojom okolí, ktorí by chceli Rusko opustiť, sa nijako nerozširuje. Bude to tým, že prvotný šok odznel a ľudia, ktorí zostali, sa začínajú zmierovať so vzniknutou ekonomickou aj politickou situáciou aj s celkovou atmosférou v spoločnosti,“ približuje Just.

Zdôrazňuje však, že nik z jeho známych, ktorí mali na emigráciu peniaze, sa do krajiny nevrátil.

„Snažia sa nanovo usadiť v Gruzínsku či v Arménsku, už tam majú podnájmy, niektorí si byty kúpili a hľadajú si tam prácu,“ hovorí.

Obľúbené propagandistické klišé

Just sa ako cudzinec v uliciach Moskvy dosiaľ nestretol s nevraživosťou. „S takými reakciami sa stretávam, iba keď ma ešte občas pozvú do nejakých propagandistických relácií a ostatných rečníkov konfrontujem,“ hovorí publicista.