Americkí senátori dosiahli dohodu o opatreniach na kontrolu zbraní

Lídri demokratov aj republikánov dúfajú, že sa im podarí opatrenia uzákoniť ešte v priebehu tohto mesiaca.

WASHINGTON. Skupina demokratických aj republikánskych členov Senátu USA dosiahla dohodu o limitovaných opatreniach zameraných na kontrolu vlastníctva zbraní.

Americký prezident Joe Biden označil dohodu za "dôležitý krok", hoci on sám požadoval radikálnejšie kroky s cieľom obmedziť násilie páchané strelnými zbraňami. TASR správu prevzala z agentúr AFP a AP.

"Dnes oznamujeme návrh, založený na zdravom rozume a konsenze senátorov z oboch strán (demokratickej aj republikánskej), ktorý má ochrániť americké deti, zaistiť bezpečnosť našich škôl a znížiť hrozbu násilia po celej krajine," uviedla vo vyhlásení skupina 20 členov Senátu Kongresu USA.

Návrh neumožňuje všetko

Kompromisný návrh okrem iného počíta so sprísnením previerok záujemcov o kúpu strelných zbraní, ako aj s ďalšími opatreniami, ktoré by zamedzili tomu, aby sa nedostali do rúk nebezpečných osôb.

Návrh taktiež počíta s poskytnutím federálnej podpory jednotlivým štátom, aby mohli dočasne odobrať zbrane potenciálne násilným jednotlivcom, posilnili bezpečnosť škôl a zlepšili programy v oblasti duševného zdravia.

"(Návrh) zjavne neumožňuje všetko, čo by bolo podľa môjho názoru potrebné, ale jeho súčasťou sú dôležité kroky správnym smerom," uvádza sa vo vyhlásení demokratického šéfa Bieleho domu.

Protesty po celých Spojených štátoch

V prípade, že bude balík opatrení skutočne schválený oboma komorami Kongresu, pôjde podľa neho o najdôležitejšiu legislatívnu úpravu v oblasti kontroly zbraní v USA za niekoľko desaťročí.

Lídri demokratov aj republikánov dúfajú, že sa im podarí dohodnuté opatrenia uzákoniť čo najskôr, ešte v priebehu tohto mesiaca. Politická vôľa na dohodu vznikla po posledných prípadoch masovej streľby v štátoch New York a Texas, ktoré vyvolali rozsiahle pobúrenie americkej verejnosti.

Tisíce ľudí sa v sobotu vo Washingtone i ďalších mestách po celých Spojených štátoch zišli na zhromaždeniach, ktorých cieľom je zvýšiť tlak na vedenie krajiny, aby prijalo opatrenia na prísnejšiu kontrolu strelných zbraní.

Republikáni dlhé roky odmietali akékoľvek opatrenia na kontrolu vlastníctva a predaja strelných zbraní s argumentom, že nechcú obmedzovať slobody amerických občanov. Opakované iniciatívy demokratov, ktorí sa o to snažili, bojkotovali.