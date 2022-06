Ukrajinská novinárka: Uctievanie Zelenského môže uškodiť ukrajinskej budúcnosti

Vzťahy vlády Volodymyra Zelenského a ukrajinských médií neboli pred vojnou ideálne. Po nátlaku majiteľov anglických novín Kyiv Post odišla väčšina reportérov a len pol roka pred vojnou založili web Kyiv Independent. Dnes slúži pre mnohých cudzincov ako hlavný zdroj informácií z Ukrajiny.

Jeho šéfredaktorka OĽGA RUDENKO (33), ktorá prišla do Bratislavy na konferenciu Globsec, hovorí, že ani oni nedokážu byť ako novinári neutrálni, prečo je zbytočné pomáhať v šírení motivačnej propagandy a prečo má obavy z budúcnosti slobodných médií po skončení vojny.

Máte v posledných mesiacoch čas spať alebo voľné víkendy?

Keď nepracujem, tak spím. Od začiatku vojny som v podstate nemala voľný víkend. V čase krízy je to však normálne, naša práca je potrebná a pomáha nám dobrá spätná väzba. Nie je to práca v štandardnom prostredí, dopredu vás tlačí adrenalín. Vyzerá, že v núdzovej situácii sa objaví veľa mechanizmov, ako to všetko zvládať.

Je možné stále sledovať všetko vojnové dianie minútu po minúte?

To je prekliatie novinára, že nemôžete vypnúť správy. Samozrejme, od začiatku invázie sa to mierne zmenilo. Na začiatku sa ľudia rozprávali o tom, ako zostať príčetný a hlavná rada bola – sledujte menej správ. Dajte si deň, keď nesledujete aktuálne dianie. To sa v našej profesii nedá. Stále všetko sledujeme a aj keby som si vzala deň dovolenky, zrejme sa občas na správy pozriem.