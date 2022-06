Britský minister: Sú zbrane, ktoré Ukrajine teraz nedodáme, ale po vojne sa nimi môže dozbrojiť

Nesmieme cúvnuť, lebo dražejú energie, hovorí.

Z armády odchádzal s hodnosťou majora, po vojenských skúsenostiach z afganského Kábulu či Helmandu vstúpil do politiky a stal sa z neho britský minister pre ozbrojené zložky.

"Vaša pomoc Ukrajine je obdivuhodná, znova a znova robíte správnu vec," hovorí JAMES HEAPPEY pre SME.

V rozhovore opisuje, ako by Spojené kráľovstvo reagovalo, ak by Slovensko zasiahla ruská raketa, aké zbrane Briti Kyjevu nedodajú a akú najväčšiu chybu urobil Putin na Ukrajine.

Putin vyhlásil, že masaker v Buči, ktorý podľa všetkých dostupných dôkazov spáchali ruskí vojaci, bol podľa neho v skutočnosti zinscenovanou provokáciou britských tajných služieb. Aká bola vaša prvá reakcia, keď ste počuli tieto naratívy kremeľskej propagandy od ruského prezidenta?

Tieto jeho vyjadrenia som ani nezachytil. Je to urážlivé a absolútne odporné. Ženy v Buči a Irpini presne vedia, kto ich znásilnil.

Podkopávať realitu, zahmlievať fakty, popierať tú hrôzu a ešte si vymýšľať a ukazovať prstom na ľudí, ktorí s vojnou na Ukrajine nemajú nič spoločné, je jednoducho nehorázne. Zároveň je to všetko, čo potrebujete vedieť o ruskom zmýšľaní. To, že Vladimir Putin urobí ako prezident takúto bezočivosť, je neodpustiteľné.

Britský premiér Boris Johnson tvrdí, že vojna na Ukrajine by mohla trvať až do konca budúceho roka. Máte vojenské skúsenosti a dosiahli ste hodnosť majora. Súhlasíte v týchto odhadoch s Johnsonom?

Britský minister pre ozbrojené zložky James Heappey. (zdroj: UK.GOV)

Som presvedčený, že vojna potrvá do konca budúceho roka, ak nie dlhšie. Všetci chceme, aby sa to skončilo čo najskôr, nie však za každú cenu.

Krajiny slobodného sveta nemôžu nad tým len tak zavrieť oči a povedať, že všetko začína byť príliš zložité, lebo celosvetovo rastú ceny energií, potravín, a že vojna sa musí skončiť, aby sme sa vrátili k nejakému nášmu preferovanému štandardu, a preto sa Ukrajinci musia vzdať časti svojho územia.

Aký odkaz by sme tým vyslali ďalším potenciálnym agresorom, ktorí zatiaľ iba uvažujú, že by spochybnili územnú celistvosť inej suverénnej krajiny? A možno ju napokon napadli? My, Západ, musíme vydržať. Aj keď to bude trvať ďalších šesť, dvanásť, osemnásť mesiacov, musíme byť ochotní podporovať Ukrajinu po celý čas.

Aký výsledok konfliktu je podľa vás najpravdepodobnejší?