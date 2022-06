Europoslanci sa nedohodli na znížení emisií a klimatickej neutralite

Išlo o vyjadrenie pozície k ôsmim návrhom, ktoré sú súčasťou legislatívneho balíka Fit for 55.

BRUSEL. Poslancom Európskeho parlamentu sa v stredu nepodarilo prijať pozíciu pre plán Európskej únie na zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990 a pre plán dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Informuje o tom spravodajca TASR.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Išlo o vyjadrenie pozície k ôsmim návrhom, ktoré sú súčasťou legislatívneho balíka Fit for 55. Po utorňajšej rozprave v pléne Európskeho parlamentu sa k tejto téme pre TASR vyjadrili viacerí slovenskí europoslanci.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok EÚ chce na cestách bezemisné autá. Čo hrozí slovenským automobilkám? Čítajte

Najambicióznejšie klimatické zákony na svete

Eugen Jurzyca (SaS) upozornil, že je vedeckým konsenzom, a teda aj zodpovednosťou vedcov, že ľudstvo si nemôže dovoliť spomaliť v zastavovaní globálneho otepľovania.

"Úlohou politikov je dosiahnuť dohodnuté zastavenie otepľovania s čo najmenšími negatívnymi vplyvmi na životnú úroveň ľudí. Musíme preto vyberať najefektívnejšie postupy. Také, ktoré znižujú produkciu jednej tony CO2 najlacnejšie," vysvetlil.

Spresnil, že ako najefektívnejšie vychádzajú riešenia založené na trhových mechanizmoch a alternatívou k trhovému ETS je odstraňovanie skleníkových plynov menej efektívnymi metódami. "To znamená vyššie dane a vyššie negatívne vplyvy na životnú úroveň ľudí. Hoci na prvý pohľad to vyzerá presne naopak. No v takejto osudovej veci si víťazstvo populizmu nemôžeme dovoliť," odkázal.

Michal Wiezik (PS) zdôraznil, že Európsky parlament hlasuje o najambicióznejších klimatických zákonoch na svete.

“ V takejto osudovej veci si víťazstvo populizmu nemôžeme dovoliť. „ Eugen Jurzyca, europoslanec za SaS

"Nejde len o znižovanie emisií, takisto sa hľadá spôsob, ako čo najviac zmierniť následky klimatickej krízy či ochrániť lesy, ovzdušie a vodu, ale aj o to, ako čo najlepšie zabezpečiť energetickú efektívnosť či zdaniť výrobky na základe ich emisnej náročnosti. Dôležité je, aby sme túto príležitosť uchopili správne a odvážne," uviedol.

Dodal, že podporuje tie najambicióznejšie ciele a návrhy na redukciu emisií, s dôrazom na spravodlivosť, lebo zelená budúcnosť musí byť "fér pre všetkých".

"Hlasujeme so zreteľom na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, na ktorých bude mať klimatická zmena najvážnejší vplyv. Požadujeme lepšie pravidlá zaratávania a zdaňovania emisií či postupné, no efektívne odstránenie emisných povoleniek, ktoré nás brzdia v inovačnom úsilí a spomaľujú dosiahnutie cieľov uhlíkovej neutrality," vysvetlil.

Hajšel hovorí o výnimkách pre chudobných

Robert Hajšel (Smer) zdôraznil, že je potrebné dať jasnú prioritu obnoviteľným zdrojom, ale zároveň zaviesť povinné výnimky pre sociálne zraniteľných a chudobou ohrozených občanov. Táto kategória ľudí podľa neho už dnes na Slovensku musí platiť čoraz vyššie ceny za energie.

"Presadil som to ako hlavný spravodajca v revízii smernice o zdaňovaní energií odhlasovanej nedávno vo Výbore Európskeho parlamentu pre energetiku a som presvedčený, že takýto postup treba aplikovať aj v ďalších častiach balíka Fit for 55, či už ide o emisné povolenky, uhlíkové clo, alebo Sociálny klimatický fond," vysvetlil.

Hajšel zároveň vyjadril obavy, že úplný zákaz predaja automobilov so spaľovacím motorom od roku 2035 poškodí nielen automobilový priemysel, ale aj ľudí.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Európsky parlament schválil návrh zakázať predaj nových áut so spaľovacími motormi od roku 2035 Čítajte

"Podobne, zamýšľané spoplatňovanie paliva na vykurovanie a cestnú dopravu by malo byť v istom prechodnom období obmedzené iba na administratívne a komerčné budovy a autobusy a nemalo by sa týkať súkromných osobných áut a vykurovania domácností," odkázal poslanec.