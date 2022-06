Šéfka nemeckej diplomacie mala pozitívny test na Covid-19

Baerbocková sa nachádza na oficiálnej návšteve Pakistanu.

ISLAMABAD. Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková prerušila svoje zahraničné turné po tom, ako jej v utorok v Pakistane vyšiel pozitívny test na Covid-19. Informovali o tom agentúry AP a DPA.

"Ministerka Baerbocková mala dnes (v utorok) po obede pozitívny výsledok testu po tom, ako si všimla stratu chuti. Antigénový test v to ráno bol negatívny. Všetky ostatné termíny cesty sú zrušené," uviedol rezort nemeckej diplomacie na sociálnej sieti Twitter.

Baerbocková sa bezprostredne po prílete do Islamabadu stretla s pakistanským rezortným partnerom Biláwalom Bhuttom Zardárím. Podrobnosti o jej návrate do Nemecka ministerstvo neposkytlo. Baerbocková plánovala zostať v Pakistane do stredy a potom navštíviť Grécko a Turecko.

Hovorca nemeckého rezortu diplomacie Christofer Burger pre DPA uviedol, že jeden z členov Baerbockovej rodiny mal v sobotu pozitívny test na Covid-19, avšak ministerka bola s touto osobou len v minimálnom kontakte a odvtedy sa často testovala.