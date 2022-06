Ukrajinská vicepremiérka: Ak Ukrajina prehrá, členstvo v Únii ani financie nám už nepomôžu

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ak Ukrajina vyhrá vojnu, jej kandidatúra do Európskej únie bude investíciou nielen do Ukrajiny, ale aj do stability v regióne a budúcnosti Ruska, tvrdí ukrajinská vicepremiérka pre otázky európskej a euroatlantickej integrácie OĽHA STEFANIŠYNA.

Na začiatku vojny hovorili viaceré krajiny veľmi otvorene o tom, že Ukrajina má právo byť súčasťou európskej rodiny. Dnes sa téme niektoré štáty už váhajú. V akom štádiu sú prístupové rokovania?

Pôvodne neexistovala žiadna dohoda o tom, že budeme podávať žiadosť o plné členstvo. Preto to prekvapilo aj európskych lídrov. Naše rozhodnutie však vzniklo na pozadí toho, čo sa stalo 24. februára. Nikdy neviete, kedy sa môže do rovnakého scenára zobudiť ďalšia krajina, keď k vám napochoduje jedna z najväčších armád na svete a diktátor sa vyhráža jadrovými zbraňami.

To, že sme sa rozhodli požiadať o členstvo v Únii, je našou snahou o uznanie reforiem, ktoré sme za posledných osem rokov spravili a za budovanie demokracie v posledných troch desaťročiach. Pre nás je to perspektíva do budúcnosti a je dôležité, aby lídri nevyhnutnosť tohto rozhodnutia cítili.

V posledných rokoch sme mali jasno v tom, že Ukrajina chce raz byť v EÚ a až teraz môže byť tá cesta realistická. Európski lídri dnes vedia, že aj z ich strany čakáme na konkrétne kroky, aby sme sa k Únii priblížili.

Nezľakli sa teraz štáty, keď už má dôjsť k podpisu žiadosti o členstvo v EÚ?