V Indii riskujú životy, aby sa dostali k zdroju vody

Obyvatelia sa chystajú bojkotovať voľby.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

NAÍ DILLÍ. Obyvatelia v niekoľkých oblastiach stredoindického štátu Madhjapradéš trpia akútnym nedostatkom vody. V dedine Ghisyia vyschli rieky aj studne, obyvatelia častokrát riskujú svoje životy, aby sa k zdroju vody vôbec dostali.

"Musíme ísť dole do studne, aby sme nazbierali vodu. Sú tu tri studne, všetky takmer vyschli. Žiadne ručné čerpadlá nemajú vodu," povedala tlačovej agentúre ANI jedna žena.Informuje o tom BBC.

Jedno z videí šíriacich sa na sociálnych sieťach zachytáva ženu, ktorá preliezla stenu studne, aby sa dostala k vode. Na dno ide bez lana alebo akéhokoľvek istenia.

V Madhjapradeš je nedostatok vody opakujúcim sa problémom každé leto. Štátna vláda prisľúbila dodávky vody z vodovodu do každej dediny do roku 2024, no pitná voda je stále nedostupná pre milióny ľudí.

Nahnevaní dedinčania v Ghusiya sa chystajú bojkotovať miestne voľby a protestovať proti vláde.

"Vládni zamestnanci a politickí lídri sem prichádzajú len počas volieb. Tentoraz sme sa rozhodli nedávať hlasy, kým nebudeme mať riadne zásobovanie vodou," povedala miestna žena.

Očakáva sa, že India bude do roku 2050 čeliť vážnemu nedostatku vody, pričom 30 miest spadá do vysoko rizikových oblastí. Madhjapradéš, Pandžáb, Rádžasthán, Uttarpradéš, Gudžarát, Uttarakhand a Haryana patria medzi tie, ktoré kríza zasiahla najviac.