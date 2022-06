Vojenský analytik: Rusko sa z chýb poučilo, vojnu rozhodnú západné zbrane

Ruská armáda sa zo svojich chýb na začiatku vojny poučila, stále však dosahuje len veľmi obmedzené zisky. Rastú však aj straty na ukrajinskej strane a ak chce Kyjev v lete vykonať protiútok, bude musieť premyslieť stratégiu.

Vojnu však rozhodnú najmä zbrane a spravodajská podpora zo Západu, hovorí FRANK LEDWIDGE, profesor vojenských stratégií a práva na Portsmouthskej univerzite.

Od začiatku ruského útoku na Ukrajinu uplynulo sto dní. Pre Rusko to mala byť krátka vojenská operácia, dnes sa stále intenzívne bojuje, a to najmä na východe. Dá sa povedať, ktorá strana vyhráva a ktorá prehráva, alebo je to ťažké zhodnotiť?

Osobne nerád používam výrazy vyhrávať alebo prehrávať, skôr sa môžeme rozprávať o tom, ktorá strana má v konkrétnom čase navrch. Rusko má aktuálne navrch v jednej oblasti, pretože dobylo Severodoneck. Ukrajinci zrejme zvolia taktický ústup a povedia si, že mesto už nedokážu udržať. Otázne je, či sa budú snažiť udržať susedný Lysyčansk.

Frank Ledwidge advokát a bývalý vojenský dôstojník,

slúžil v britskej armáde na Balkáne, v Iraku a v Afganistane,

je autorom viacerých kníh o vojenskej stratégii a letectve,

pôsobí na University of Portsmouth.

Rusko lokálne dosahuje úspechy. Médiá sa však príliš často zameriavajú na jednotlivé bitky. Získanie Severodonecka nemusí znamenať, že Rusko z dlhodobého hľadiska nemá problémy. Rusi zrejme nebudú môcť ďalších niekoľko mesiacov vykonať žiadnu zásadnejšiu ofenzívu na juhu, nemajú na to dosť vojakov. Ruská armáda je stále armádou krajiny, ktorá je de facto v mieri a stojí proti národu, ktorý je plne mobilizovaný. Ukrajina nie je žiadna nerozvinutá krajina. Ak k tomu pridáme západnú vojenskú pomoc, dlhodobý výhľad pre Rusko nie je pozitívny.

Pri Severodonecku vidíme oveľa koordinovanejší ruský postup. Nebolo veľkou chybou, že Rusko sa na začiatku nesústredilo len na Donbas, odkiaľ mohlo postupovať a rovno zaútočilo takmer na celú krajinu?

Určite áno. Keď budeme písať v budúcnosti knihy o vojenských zlyhaniach a nekompetentnosti, prvú kapitolu bude zaberať začiatok tejto vojny. Rusko si myslelo, že štát s veľkosťou Ukrajiny dokáže napadnúť na piatich rôznych frontoch naraz. Ani seriózni stratégovia tomu nemohli uveriť, že Rusko to tak chcelo spraviť.