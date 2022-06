Život v časti Prahy ochromil masívny výpadok elektriny

Podobný výpadok nebol v Prahe niekoľko rokov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

PRAHA. Dopoludnia postihol hlavné mesto Česka masívny výpadok dodávok elektriny z rozvodne na Chodove. Zasiahnuté bolo centrum, ale aj iné mestské časti.

Výpadok trval necelú hodinu.

Električky, metro, či nemocnice

Výpadok elektriny zastavil na deväť minút metro na linke C, rovnako nejazdila časť električkových liniek. Výpadok zaznamenali aj niektoré nemocnice, svoju prevádzku či zdravotnú starostlivosť kvôli tomu ale neobmedzili, pre podobné prípady majú záložné zdroje energie.

V metre sa zapli generátory elektrického prúdu. Tie slúžia na to, aby súpravy došli do najbližšej stanice a cestujúci sa z metra bezpečne dostali von.

"Ľudia rozhodne nezostali v tuneli medzi stanicami," uviedol vedúci odboru komunikácie dopravného podniku Daniel Šabík.

Po výpadku prúdu spustili generátory napríklad Nemocnice Na Františku, Inštitút klinickej a experimentálnej medicíny alebo Všeobecná fakultná nemocnica.

"Dnes o 08.48 došlo v rozvodni 400 kV ČEPS na Chodove v Prahe k technickej poruche, ktorá spôsobila krátkodobý výpadok dodávok elektrickej energie na území niektorých mestských častí. Napätie v Prahe bolo krátko po 09:30 obnovené, rozvodňa Chodov už je pod napätím, "uviedla hovorkyňa ČEPS Hana Klímová.

Podľa Pražskej energetiky mohla byť bez prúdu až štvrtina odberateľov.

Meškanie vlakov a výpadky internetu

Situácia prevádzku vlakov ani lietadiel v metropole nezastavila. Meškanie v desiatkach minút nabrali iba vlaky medzi Braníkom a Vraným nad Vltavou, kde nefunguje zabezpečovacie zariadenie.

Problémy boli tiež s fungovaním informačných systémov v staniciach, tie už sú ale sprevádzkované. Letiska sa výpadok nedotkol.

Rovnako boli zaznamenané drobnejšie výpadky internetových sietí. Väčšina ho ale prekonala vďaka záložným zdrojom.

Český rozhlas malpodľa hovorcu Jiřího Hošnu kompletný výpadok webov irozhlas a Rozhlas.cz pre technické problémy u subdodávateľa, ktorý rozhlasu poskytuje serverovú infraštruktúru. Pravdepodobne mu nenabehli záložné zdroje. Mimo prevádzky je aj web ČT24.

Veľký zásah do fungovania mesta

Situácia zastavila na niekoľko minút dopravu v Zlíchovskom tuneli a v tuneli Mrázovka, ktoré sú súčasťou mestského okruhu.

"Výpadok elektrického prúdu sa dotkol južnej časti, keď sa automaticky uzavreli Zlíchovský tunel a Mrázovka. Trvalo to niekoľko minút, potom bola prevádzka pod dohľadom polície obnovená. Ak k podobným situáciám dôjde, tunely sú z bezpečnostných dôvodov okamžite uzatvárané, "povedala hovorkyňa Technickej správy komunikácií Barbora Lišková.

Na juhovýchode mesta nefungovali semafory.

Bez elektriny sa ocitla časť centra, ale napríklad tiež mestské časti Praha 5, Praha 4 alebo Praha 10. Podľa hovorcu Pražskej energetiky Petra Holubca išlo o veľký zásah do dopravy, chodu úradov, ale aj obchodov a služieb. "Je to veľmi nepríjemné, nespôsobili sme to, ospravedlňujeme sa," povedal.

Poznamenal, že podobný výpadok nebol v Prahe niekoľko rokov.