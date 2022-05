Benátky budú od budúceho roku vyberať vstupné, odvíjať sa bude od počtu turistov

Toto leto bude ešte návšteva bezplatná.

BENÁTKY. Benátky od 16. januára začnú vyberať poplatok za vstup do mesta a na niekoľko menších ostrovov v okolí.

Informuje o tom ekonomický denník Il Sole 24 Ore s odvolaním sa na rozhodnutie mestskej rady. Pôvodne mesto chcelo spoplatniť vstup už v lete roku 2020, krok ale odvolalo s ohľadom na pandémiu korornavírusu.

Vstup do mesta počas tohtoročného leta bude bezplatný, potvrdil starosta Benátok Luigi Brugnaro.

Vstup do mesta bude stáť od troch do desiatich eur na osobu a deň (od 75 do 250 korún) v nadväznosti na očakávaný počet turistov v meste.

Pre pasažierov veľkých výletných lodí, ktoré podľa kritikov spôsobujú v letných mesiacoch zahltenie mesta turistami, bude jednotný poplatok sedem eur na osobu. Výnimku z poplatku budú mať malé deti do šiestich rokov.

Cieľom opatrenia je odradiť v najvyššej sezóne jednodňových turistov, a zabrániť tak preľudneniu historického mesta.

"Znepokojujú nás turisti, ktorí neplánovane prídu ráno a odídu večer. Tieto denné príchody potom mesto zahlcujú, "povedal starosta mesta Brugnaro.

Opatrenie tak počíta s výnimkou z poplatku pre ľudí, ktorí prenocujú v zariadeniach v Benátkach, ktoré odvádzajú radnici daň z pobytu.

Za nezaplatenie poplatku budú udeľované pokuty od 50 do 300 eur (od 1250 do 7500 korún).

Poplatok by mali vyberať dopravcovia, ktorí prevádzkujú dopravu do Benátok. Ľudia, ktorí prichádzajú na ostrov vlastným vozidlom, by mali zaplatiť vo vstupných termináloch. V minulosti radnica uvažovala aj o zriadení turniketov, čo ale vyvolalo istú nevôľu.