Korčok pre SME: V najbližších rokoch sa Ukrajina do Únie nedostane, ukazujeme nulovú empatiu

Skončila sa Konferencia o budúcnosti Európy (KOBE). Rok debát s občanmi jednotlivých členských štátov priniesol desiatky návrhov, ktorými by sa mali orgány Európskej únie riadiť.

Minister zahraničných vecí IVAN KORČOK v rozhovore pre SME hovorí o tom, prečo Únia nepotrebuje spoločnú armádu a aké miesto v budúcnosti Európskej únie má Ukrajina.

Koľko podnetov prišlo od slovenských občanov k spoločnej európskej armáde?

Nepoznám presné číslo. S istotou však viem, že z debát s verejnosťou necítim dopyt po tom, aby Európska únia mala svoju vlastnú armádu. Naša obrana a bezpečnosť sú garantované najmä Severoatlantickou alianciou.

Hlavným propagátorom spoločnej armády je na Slovensku bývalý premiér Mikuláš Dzurinda. Aký je váš osobný postoj?

Kým na Ukrajinu nevpadli ruské vojská, bol som niekde na pol ceste. Rozumel som tomu, čo hovorí bývalý premiér. Jeho postoj má však skôr politický charakter.

Nejde ani tak o operačnú schopnosť, ktorú by Únia mala vďaka vlastnej armáde, ale v prvom rade o to, že ak má byť Únia silným hráčom v zahraničnej politike, nemôže zostať papierovým panákom. Mikuláš Dzurinda je v tomto veľmi dôsledný a konzistentný.

Ale s ruskou agresiou prichádza istý zlom. Vidíme, že jedinou funkčnou a operačne schopnou obrannou poistkou je aliancia. Pozrite sa, čo dokázalo NATO v priebehu mesiacov. Máme posilnené celé východné krídlo.

Medzi členmi aliancie a členskými štátmi Únie však nie je stopercentný prienik. Napokon, jedným z najsilnejších členov aliancie sú Spojené štáty. Bude teda otázka európskej armády naďalej na stole?

Nechcem na všetko odpovedať diplomaticky, takže nie, nie je to na stole. Z pohľadu reálnej pomoci Ukrajine robí Európska únia viac ako Severoatlantická aliancia.

NATO síce robí absolútne nenahraditeľné kroky pri obrane nášho vlastného územia, ale Európska únia robí inštitucionálne pre Ukrajinu viac. Financujeme dodávky zbraní, a teda vojenskú pomoc Ukrajine do výšky dvoch miliárd eur.

Myslím si, že NATO by mohlo pre Ukrajinu urobiť viac a to stále bez toho, aby sa stalo súčasťou konfliktu.



V čom by aliancia mohla pomôcť viac?