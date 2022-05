Dcéra zavraždeného Nemcova: Putin musí na Ukrajine prehrať, priať mu porážku je vlastenecké

Keď jej otec pred rokmi varoval Západ, že Vladimira Putina treba zastaviť, lídri slobodného sveta tomu veľkú váhu neprikladali.

„Mnohí ľudia sú dnes naozaj ohromení presnosťou, s akou otec dokázal predvídať budúcnosť Ruska, a jeho schopnosťou predpovedať, čo Putin urobí,“ hovorí pre SME dcéra zavraždeného ruského politika Borisa Nemcova ŽANNA NEMCOVOVÁ.

V Bratislave už pribudla nová ulica pomenovaná po Nemcovovi, ktorý bol pred siedmimi rokmi najvýraznejším kritikom Putinovho režimu a odporcom ruskej agresie v Donbase. Jeho meno dnes nesie ulica pri budove ruskej ambasády.

Na miesto sa prišla pozrieť aj Žanna Nemcovová, ktorá už sedem rokov žije v exile. "Rusinechcú niesť žiadnu zodpovednosť za kroky Kremľa, chcú oddeliť svoj život od štátu. Veriť propagande je pre nich pohodlnejšie. Nechcú sa cítiť vinní.“

Hovoríte, že pre vás ako pre Rusku je veľmi ťažké žiť s vedomím, akých zverstiev sa vojaci vašej krajiny dopustili na ukrajinských civilistoch. Dá sa s týmto nejako vyrovnať?

Nemáme inú možnosť. Nemôžeme zaraz zastaviť vojnu, no myslím si, že ako Rusi by sme mali Ukrajincom pomáhať. A o to sa v našej nadácii (Nadácia Borisa Nemcova za slobodu, pozn.) snažíme.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Napríklad v spolupráci s českými univerzitami máme niekoľko štipendijných programov pre Ukrajincov, ktorí chcú získať vysokoškolské vzdelanie v Českej republike. Máme viacero ukrajinských štipendistov, väčšinou sú to mladí novinári, ktorí sa zúčastnili na našom žurnalistickom programe. Spolupracujeme s niektorými skúsenými novinármi z Ukrajiny a myslím si, že podobnú formu pomoci by mal zvážiť každý.

Samozrejme, s prihliadnutím na to, že rôzni ľudia majú rôzne finančné možnosti. Takto by mala vyzerať naša kolektívna zodpovednosť. Vychádzam zo svojich osobných pocitov, môj otec mal k Ukrajine vrúcny vzťah, v roku 2004 bol poradcom prezidenta Viktora Juščenka, pričom pracoval pro bono, bez nároku na odplatu.

Jednoznačne odsudzoval anexiu ukrajinského Krymu aj konflikt vyvolaný na východe Ukrajiny. Organizoval jeden z najväčších protivojnových protestov v našej krajine, na ktorom sa zúčastnilo 50-tisíc demonštrantov. Chystal aj ďalší protivojnový protest v Moskve, no ešte predtým ho stihli zavraždiť.

Vášho otca zastrelili 27. februára 2015, dva dni pred veľkou opozičnou demonštráciou a krátko pred tým, ako sa chystal zverejniť rozsiahlu správu o ruských vojakoch bojujúcich v Donbase.

“ Keď sa Putin rozhodol napadnúť Ukrajinu, nepýtal sa Rusov, čo si o tom myslia. Treba si uvedomiť, že o skutočnej verejnej mienke v Rusku toho veľa nevieme. „

Otec vtedy pracoval na svojom projekte, ktorý pomenoval Putin – bodka – Vojna. Získal informácie od príbuzných ruských vojakov, ktorí zahynuli na východe Ukrajiny. Chcel dokázať, že ruské ozbrojené sily bojovali na východnej Ukrajine, v Donbase, čo Putin spočiatku dlhodobo popieral a odmietal.