Bez jedla, vakcín či liekov. Severná Kórea predpisuje na covid tradičnú medicínu

Covid môže mať desaťtisíce obetí.

PCHJONGJANG, BRATISLAVA. Staršia pani z Pchjongjangu pre severokórejskú štátnu televíziu priznala, že pôvodne sa covidu-19 obávala. Pred chorobou, ktorá v posledných dvoch rokoch zabila vo svete milióny ľudí, ju vraj nakoniec ochránil zázvorový čaj a vyvetraný byt.

„Počúvla som rady lekárov, spravila som niekoľko vecí a nakoniec to nebolo nič vážne,“ zdôverila sa televízii, ktorá je plne pod kontrolou štátnej moci.

„Tradičná medicína je najlepšia,“ pochválila sa zas iná žena, ktorej manžel pred kamerou opísal, ako ich deti dvakrát denne kloktali slanú vodu.

Obraz, ktorý sprostredkúva štátna televízia, je veľmi vzdialený od skutočného života v Severnej Kórei. Krajina je už od vypuknutia pandémie v Číne v januári 2020 v karanténe, ktorá sa ešte pritvrdila, keď diktátor Kim Čong-un 12. mája priznal, že v krajine sa objavil prípad covidu-19.

Neočkovaní a podvyživení

Oficiálne ide o prvý prípad, aj keď vo svete málokto verí, že sa práve tejto krajine ako jedinej na svete nákaza vyhla. Severná Kórea je teraz zúfalo nepripravená, nemá fungujúce zdravotníctvo, nespustila očkovanie (spolu s ňou ho úplne odmietla len Eritrea), obyvatelia nemajú dostatok potravín.

Testy podľa štátnej agentúry KCNA u nakazených odhalili variant omikron, ktorý je menej smrteľný, no to platí najmä pre zaočkovaných ľudí. „Pre podvyživených Severokórejčanov so slabým imunitným systémom to môže byť devastujúce,“ píše juhokórejský denník Čoson Ilbo.

Severokórejská vláda priznáva takmer dva milióny ľudí so symptómami choroby, ktorú stále nazýva chrípkou. Nie je pritom jasné, koľkí z nich mali aj pozitívny test na covid. Pribúda aj obetí, hoci oficiálne je ich len niekoľko desiatok.