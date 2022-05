Z hlavného mesta Jemenu po šiestich rokoch vypravili prvý komerčný let

Let je súčasťou 60-dňovej dohody o prímerí, ktorú sprostredkovala OSN.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

SANÁ. Z jemenskej metropoly Saná v pondelok odštartoval prvý komerčný let po šiestich rokoch. Let spoločnosti Yemen Airways so 151 pasažiermi smeroval do jordánskeho hlavného mesta Ammán.

Jemen už niekoľko rokov ovládajú povstalci a prímerie nastolené v tejto krajine na Blízkom východe je veľmi krehké.

Let je súčasťou 60-dňovej dohody o prímerí, ktorú sprostredkovala Organizácia Spojených národov a ktorú minulý mesiac podpísala medzinárodne uznávaná vláda a húsijskí povstalci. Do platnosti vstúpila 2. apríla.

Podľa dohody by sa mali každý týždeň uskutočniť dva komerčné lety do Jordánska a Egypta.

Pred blokádou odbavilo letisko v Saná podľa odhadov 6-tisíc pasažierov denne a viac ako dva milióny cestujúcich každý rok.