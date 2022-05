Vojenský kaplán Ruml: Netvora Putina nebudem nikdy milovať, aj keď tak Ježiš káže

Keď vypukla vojna na Ukrajine, celkom som zhlúpol, hovorí kaplán PAVEL RUML, ktorý pracuje vo Vojenskej nemocnici v Prahe. Hoci mal vizitu na paliatívnom oddelení, nemiestne vtipkoval s personálom a na porade rozdával príkazy nekontrolovateľne nadšený.

Až neskôr, keď slúžil omšu, si uvedomil, čo sa to s ním deje: prejavil sa na ňom posttraumatický syndróm ako vyšitý.

Ruml sedemnásť rokov pôsobil ako vojenský kaplán v Armáde Českej republiky. Bol na troch misiách. Vojakov nečakal pasívne v kaplnke, kým sa prídu vyspovedať, trávil s nimi celý deň a robil všetko s nimi. Vie do bodky, aké pravidlá má každá krajina vo vojne dodržiavať a to, čo s nimi robia Rusi, považuje za zhanobenie ľudstva v treťom tisícročí.

"Žili sme si tu v prepychu a komforte, až sme zaspali na vavrínoch. Nestarali sme sa o svoju slobodu a život samotný, nechránili si ho. Táto vojna je nezmazateľnou hanbou Európy, súdom nad pýchou. My všetci, čo tu žijeme, sme nechali vyrásť netvora," hovorí.

Chodia farári do vojny dobrovoľne, alebo si cirkev a armáda nejakých vytypujú a prikážu im to?

Každého farára najprv oslovia, či sa chce do vojnovej misie zapojiť. Ak nechce ísť, nemá tam čo robiť. Ja som si pri náhodnom stretnutí zavtipkoval s evanjelickým farárom Dusom, ktorý mal spolu s Tomášom Holubom, dnes už biskupom, za úlohu vybudovať duchovnú službu v armáde.

Tak čo, ako ti to ide? A on hneď reagoval: počkaj, mohol by si sem prísť. Už oslovil kopec farárov, no žiadny z nich o to nemal záujem. Mňa ponuka zaujala a ešte som mal aj za sebou dvojročnú vojenskú službu, teda dobrú prípravu.

S vojenskou službou nemávajú ľudia dobrú skúsenosť. To ste ani trochu neváhali, či sa do prostredia armády vrátite?