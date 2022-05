Európania chcú spravodlivejšiu, zelenšiu a svižnejšiu EÚ

Občania členských krajín EÚ mali prostredníctvom konferencie možnosť vyjadriť sa k fungovaniu Únie a navrhnúť zmeny.

BRUSEL. Občania Európskej únie si želajú, aby sa EÚ stala spravodlivejšou, prejavovala viac solidarity, viedla boj proti klimatickej zmene a prijímala svižnejšie rozhodnutia – aj keby tým v niektorých záležitostiach porušovala princíp jednotnosti.

Vyplýva to z pondelkovej záverečnej správy Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE).

Občania členských krajín EÚ mali prostredníctvom tejto konferencie od mája minulého roka možnosť vyjadriť sa k fungovaniu Únie a navrhnúť zmeny.

Plénum CoFoE nakoniec prijalo 49 návrhov zahŕňajúcich viac ako 300 opatrení na ich dosiahnutie v rámci deviatich širších tematických oblastí. Týmito návrhmi sa budú zaoberať Európsky parlament, vlády členských krajín i Európska komisi.

Europarlament bude bojovať za silnejšiu Európu a za všetko, čo Európa predstavuje. "To znamená slobodu, demokraciu, právny štát, solidaritu, vyrovnané možnosti," vyhlásila predsedníčka europarlamentu Roberta Metsolová. "Európa sa nikdy nebála. Teraz je čas zvýšiť úsilie a neustúpiť," doplnila.

Európa sa podľa Metsolovej opäť nachádza v rozhodujúcej chvíli v oblasti európskej integrácie. "Mali by sme prijať každý proces potrebný na to, aby sme sa tam dostali," dodala.

Jednou zo súčastí CoFoE, ktorá sa začala vlani v máji, boli štyri občianske panely. Tie dávali občanom z členských krajín príležitosť vyjadriť sa k budúcnosti EÚ a jej smerovaniu.

"My mladí ľudia chceme byť vypočutí, aby sme mohli bojovať za našu budúcnosť. A naša budúcnosť je tu v EÚ," povedal Kacper Parol z Poľska, jeden z účastníkov CoFoE.

"Nanešťastie, žijeme vo svete zvyšujúcich sa hrozieb," povedal a pripomenul vojnový konflikt na Ukrajine, klimatickú krízu, útoky na základy demokracie. Mnohí z ľudí, ktorých stretol počas konferencie na pôde európskych inštitúcií, sa podľa jeho slov "necítili byť Európanmi". "Dnes, po čase, môžeme všetci spoločne povedať, že my sme občania Európy," dodal.

Občania zapojení do CoFoE navrhli podľa podpredsedu europarlamentu Michala Šimečku veľa riešení pre problémy, ktoré v súčasnosti trápia EÚ.

Podľa neho je po skončení CoFoE na pleciach europarlamentu, ale najmä na vládach členských krajín EÚ, aby odporúčania občanov a nimi vyjadrenú vôľu na konferencii pretavili do konkrétnych výsledkov.

"Ak sa to nepodarí, tak to bude veľké sklamanie a ja verím, že minimálne niekoľko z tých predložených návrhov, ktorých boli stovky, sa naozaj pretavia do reality," upozornil Šimečka.

Vie si predstaviť, že by priame konzultácie s občanmi mohli byť aj permanentnou súčasťou európskej politiky. "Lebo sa ukazuje, že je to veľmi dobré a inovatívne zlepšenie demokratického procesu," doplnil.