Nebude to jednoduché, priznáva Únia. Odstrihne sa od ropy, Slovensko dostane viac času

Únia si zakáže dovoz ruskej ropy.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRUSEL, BRATISLAVA. Nebude to jednoduché, ale musíme to urobiť.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredajšom prejave pred poslancami Európskeho parlamentu nezakrývala skutočnosť, že odpojenie od dodávok ruskej ropy bude pre blok už teraz zasiahnutý pandémiou a rastúcou infláciou náročné.

"Niektoré členské štáty sú závislé od ruskej ropy, ale jednoducho to urobiť musíme. Takže dnes navrhneme úplný zákaz dovozu ruskej ropy do Európy. Bude sa to týkať dodávok po mori aj cez ropovody, nespracovanej aj spracovanej ropy," povedala von der Leyenová.

"Pretrhnúť pupočnú šnúru je osobitne ťažké pre Maďarsko a Slovensko," píše nemecký denník Süddeutsche Zeitung.

"Oba štáty dovážajú takmer všetku ropu z ruského ropovodu Družba a nemajú prístup k prístavom, aby ropu brali z iných krajín."

Výnimka pre Slovensko

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Slováci im berú DNA, môžu tak nájsť zločincov. Telá ruských vojakov nik nechce Čítajte

V podobnej situácii je aj Česko, povedal na tlačovej konferencii po rokovaní vlády slovenský minister hospodárstva Richard Sulík. Sankcie podľa vlastných slov podporuje, no od Únie žiada "solidaritu" v tom, aby Slovensko dostalo viac času prispôsobiť sa novej situácii.

"Nahradiť jednu loď druhou je omnoho jednoduchšie ako nahradiť potrubie iným potrubím," poznamenal. Maďarsko podľa neho žiada trvalú výnimku zo sankcií, kým Slovensko len posunutie konca dovozu ruskej ropy.

V súčasnosti podľa Sulíka prebiehajú rokovania, aký dlhý by tento posun mohol byť. Komisia navrhuje, že európske štáty do šiestich mesiacov prestanú dovážať ruskú nespracovanú ropu, do konca tohto roka aj ropné produkty.