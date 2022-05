Moldavsko by bola ľahšia korisť. Rusko už má scenár na útok

Nový front by Rusku nemusel priniesť výhody.

KIŠIŇOV, BRATISLAVA. Ekonomické aj politické problémy, ktoré zosilnila vojna v susednom štáte, korupcia a veľmi malá armáda. K tomu výbuchy na vysielačoch v proruskej separatistickej oblasti, ktoré môžu byť aj zámienkou na vojenskú intervenciu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Moldavsko patrí ku krajinám, ktoré najviac zasiahla vojna na Ukrajine. Do trojmiliónovej krajiny prišlo viac ako pol milióna utečencov, čo ešte znásobilo ekonomickú nespokojnosť. Teraz sa o Moldavsku navyše hovorí ako o ďalšom možnom cieli ruskej armády.

Viaceré zdroje z prostredia ukrajinskej armády pre denník The Times tvrdia, že Kremeľ už o útoku na Moldavsko rozhodol a dôjsť k nemu môže už čoskoro. Otvoril by sa tak nielen nový front ruskej ofenzívy, no aj nová pozícia pre útok na kľúčovú Odesu.

Ruská armáda však zároveň na viacerých frontoch postupuje veľmi pomaly a podobná operácia po zlyhaní na severe Ukrajiny by bola podľa expertov veľkým rizikom.

Chystá sa aj letisko

Vojna v Podnestersku v roku 1992 bola prvým konfliktom po páde Sovietskeho zväzu, v ktorom sa Rusko snažilo krajinu udržať vo svojej sfére vplyvu.

Výsledkom je dnes vyše dvesto kilometrov dlhé a len dvadsať kilometrov široké separatistické územie Podnesterskej moldavskej republiky. Vláda v Kišiňove vníma Podnestersko ako autonómnu oblasť, ktorá je súčasťou Moldavska.