Falklandský konflikt je pre Argentínu stále otvorenou ranou, tvrdí diplomat

Argentínsky ambasádor Figueroa uviedol, že spory o zvrchovanosť Falklandských ostrovov sú smiešne.

LONÝN. Spomienka na vojnu o Falklandy je pre Argentínu stále "otvorenou ranou", povedal veľvyslanec tejto juhoamerickej krajiny v Británii pri príležitosti 40. výročia vypuknutia tohto britsko-argentínskeho konfliktu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zvrchovatosť ostrovov je jasná

Argentínsky ambasádor Javier Figueroa uviedol, že "spory o zvrchovanosť (Falklandských) ostrovov sú smiešne", pričom situáciu prirovnal k vzťahom medzi Severnou a Južnou Kóreou.

Otázka zvrchovanosti ostrovov nie je "veľmi viditeľná" vo verejnej mienke v Spojenom kráľovstve, povedal Figueroa, ale v Argentíne je táto záležitosť stále všeobecne "veľmi citlivá" a dotýka sa aj kruhov súčasnej vládnej garnitúry.

"V Argentíne je táto vojna stále otvorenou ranou. Je to už 40 rokov, ale v Argentíne je to veľmi emocionálna záležitosť. Nie je to len citové, ale aj politické. Otázka Malvín (Falkland) je totiž najvyššou prioritou našej krajiny v zahraničnej politike," povedal podľa tlačovej agentúry DPA argentínsky veľvyslanec.

Zabudnutá vojna

Figueroa poukázal na nedávny prieskum charitatívnej organizácie Help for Heroes, ktorý ukázal, že konflikt o Falklandy sa môže stať "zabudnutou vojnou", keďže v súčasnosti polovica ľudí vo veku 18-34 rokov uviedla, že nevie, kedy sa táto vojna odohrala, a každý desiaty z tejto vekovej skupiny sa domnieva, že Falklandské ostrovy sa nachádzajú v Lamanšskom prielive.

Veľvyslanec povedal, že 40. výročie konfliktu je "príležitosťou vzdať česť všetkým ľuďom, ktorí zahynuli v tejto vojne, ktorá bola podľa mňa vlastne hlúpa". "Som presvedčený, že mladá generácia má jednoznačne iný názor (na túto vojnu) ako staršie generácie," zakončil Figueroa.