Izrael počas sviatkov uzavrie hranice s Predjordánskom a pásmom Gazy

Uzávera sa začne v utorok popoludní a potrvá do polnoci zo štvrtka na piatok.

JERUZALEM. Velenie izraelskej armády oznámilo, že na budúci týždeň - v predvečer Dňa pamiatky na padlých a Dňa nezávislosti - uzavrie hraničné priechody so západným brehom Jordánu a pásmom Gazy.

Uzávera sa začne v utorok o 15:00 a potrvá do polnoci zo štvrtka na piatok 6. mája, informoval denník The Times of Israel (TOI).

Výnimky sa môžu urobiť v humanitárnych a iných závažných prípadoch, ale budú si vyžadovať súhlas styčného úradu koordinujúceho aktivity židovského štátu na palestínskych územiach, známeho ako COGAT, dodal TOI.

Takéto uzavretie hraničných priechodov je štandardnou praxou počas sviatkov a dní pracovného pokoja. Podľa izraelskej armády ide aj o preventívne opatrenie proti útokom v čase zvýšeného napätia.

Deň nezávislosti (Jom ha-acma'ut) pripomína vyhlásenie nezávislého štátu Izrael zo 14. mája 1948. Tento rok tento deň podľa hebrejského kalendára pripadne na 4. a 5. mája.

Dňu nezávislosti predchádza Deň spomienky na padlých vojakov a obete terorizmu (Jom haZikaron). Obyvatelia židovského štátu si vtedy uctievajú pamiatku všetkých ľudí, ktorí prišli o život vo vojnách, alebo sa stali obeťou teroristických útokov.