Srbsko predstavilo čínsky protilietadlový systém FK-3, ktorý má vo výzbroji

Srbský prezident hovorí, že má ísť o odstrašujúci prostriedok, nie hrozbu.

BELEHRAD. Srbsko v sobotu verejnosti predstavilo nedávno dodaný čínsky protilietadlový raketový systém HQ-22, ktorého exportná verzia je známa ako FK-3.

Správu o tom TASR prevzala z agentúry AP, ktorá uviedla, že na Západe a u niektorých susedov Srbska táto dodávka z Číny vyvolala obavy, že hromadenie zbraní na Balkáne by tam mohlo ohroziť krehký mier.

Odstrašujúci prostriedok, nie hrozba

Hoci sa Srbsko oficiálne usiluje o členstvo v Európskej únii, vyzbrojuje sa prevažne ruskými a čínskymi zbraňami vrátane bojových tankov T-72, stíhačiek MiG-29, bojových vrtuľníkov Mi-35 a bezpilotných lietadiel, doplnila AP.

Srbský prezident Aleksandar Vučič na záver prehliadky na vojenskom letisku neďaleko Belehradu vyhlásil, že nedávno dodaný systém HQ-22 nie je "pre nikoho hrozbou" a predstavuje len "silný odstrašujúci prostriedok" proti potenciálnym útočníkom.

"Už nedovolíme, aby sme boli pre niekoho boxovacím vrecom," povedal Vučič, čím zrejme narážal na 78-dňové bombardovanie Srbska zo strany NATO pre krvavý zásah Belehradu proti kosovským separatistom v roku 1999.

Srbsko je spojencom Ruska a odmieta sankcie

Srbsko, ktoré bolo v 90. rokoch vo vojne so svojimi susedmi, neuznáva nezávislosť Kosova vyhlásenú v roku 2008. Stále má chladné vzťahy s členmi NATO z Balkánu - Chorvátskom a Čiernou Horou, ako aj s Bosnou, odkiaľ však na prehliadku zbraní do Belehradu pricestoval separatistický bosnianskosrbský vodca Milorad Dodik, ako si všimla AP.

Vučič informoval, že Srbsko rokuje aj o nákupe francúzskych viacúčelových stíhačiek Dessault Rafale, ako aj britských stíhačiek Eurofighter Typhoon. Uviedol, že nákupu západných lietadiel by mohli zabrániť len "politické prekážky".

AP pripomenula pomerne rozšírené obavy, že Rusko, ktoré pred vyše dvomi mesiacmi rozpútalo vojnu na Ukrajine, by mohlo svojho spojenca - Srbsko - zatlačiť do ozbrojeného konfliktu so susedmi. Podľa AP by sa Moskva takto mohla pokúsiť aspoň čiastočne odvrátiť pozornosť verejnosti od vojny na Ukrajine.

Hoci Srbsko hlasovalo za rezolúcie OSN, ktoré odsudzujú ruské útoky na Ukrajine, odmieta sa pridať k medzinárodným sankciám proti svojim spojencom v Moskve alebo otvorene kritizovať zverstvá pripisované ruským jednotkám.