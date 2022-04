Británia schválila reformu azylového systému

Viaceré humanitárne a medzinárodné organizácie túto legislatívu kritizujú.

LONDÝN. Británia vo štvrtok schválila reformu svojho azylového systému, ktorá okrem iného sprísňuje tresty pre pašerákov ľudí a nezákonných migrantov.

Viaceré humanitárne a medzinárodné organizácie túto legislatívu kritizujú.

Tento zákon o štátnej príslušnosti a hraniciach (Nationality and Borders Act) odradí osoby od nezákonného vstupu do Spojeného kráľovstva, bude mať účinok proti pašeráckym sieťam a urýchli vyhostenie osôb, ktoré nemajú právo na pobyt v Británii, uviedla na svojej webovej stránke britská vláda.

To odľahčí azylový systém, ktorý tak bude môcť poskytnúť väčšiu podporu osobám, ktoré ju naozaj potrebujú.

Britská ministerka vnútra Priti Patelová schválenie zákona označila za "medzník", ktorý vytvoril zmeny adekvátne 21. storočiu.

Zákon sprísňuje tresty pre pašerákov obvinených z napomáhania nezákonnej migrácii.

Prísnejším trestom odňatia slobody čelia aj všetky osoby, ktoré do krajiny prídu nezákonne. To však vyvoláva obavy, že by táto legislatíva mohla byť použitá proti žiadateľom o azyl, píše AFP.

Rwanda v apríli podpísala s Britániou dohodu, na základe ktorej bude prijímať migrantov žiadajúcich o azyl v Spojenom kráľovstve.

Ľudskoprávne skupiny a charitatívne organizácie podporujúce utečencov však tento plán kritizovali a niektoré organizácie upozorňujú, že voči britskej vláde podniknú právne kroky, píše AFP.

Šéf Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) Filippo Grandi povedal, že nové zákony môžu byť v rozpore s medzinárodnými dohovormi o utečencoch, ktorých signatárskou krajinou je Británia.