Nie som ako vy. Našťastie, reagoval Macron na Le Penovú

Voľby sa konajú v nedeľu.

PARÍŽ. Ak by v nedeľných prezidentských voľbách rozhodoval iba názor divákov, ktorí vydržali do polnoci sledovať jedinú televíznu debatu medzi Emmanuelom Macronom a Marine Le Penovou, Macron by mal zrejme víťazstvo v suchu.

Až 59 percent divákov podľa prieskumu spravodajskej televízie BFMTV a denníka L’Express vnímalo Macrona ako presvedčivejšieho. Pravicová radikálka presvedčila iba 39 percent divákov.

Macron nad ňou v prieskumoch vedie dvojciferným náskokom a ak teda včera dúfala v náhly kampaňový zvrat, ten sa nekonal.

Televízne štúdiá, v ktorých sa „vyrába“ prezident

Práve v tomto areáli veľkých televíznych štúdií du Lendit na severoparížskom predmestí La Plaine Saint Denis debatovali aj pred piatimi rokmi, akurát sa namiesto štúdia 107 presunuli do päťky.