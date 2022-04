Macron v debate kritizoval Le Penovú za to, že je závislá od ruskej moci

Predvolebná debata Macrona a Le Penovej trvala takmer tri hodiny.

PARÍŽ. V stredajšej predvolebnej debate medzi súčasným francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a konzervatívnou populistkou Marine Le Penovou rezonovala téma inflácie, Európskej únie, ale aj klimatickej krízy.

Takmer trojhodinová diskusia na kanáli TF1 bola jediná, na ktorej sa Macron zúčastnil, informuje osobitná spravodajkyňa TASR Barbora Výrostková.

Prvou témou debaty bola inflácia a rast cien. Le Penová kritizovala Macronove pokusy o uhlíkovú daň a poukázala na problém bývania a energií. Kandidátka Národného zhromaždenia by chcela odísť z európskeho trhu s energiami, podľa nej je dôvodom rastu cien.

Macron sa bránil znížením nezamestnanosti počas svojho mandátu. Le Penovú kritizoval za to, že v jej programe sa nezamestnanosti vôbec nevenuje. Ceny energií chce znižovať zelenou reformou.

Pri otázke týkajúcej sa ruskej invázie Macron vyhlásil, že "je nutné zintenzívniť pomoc Ukrajine." Podľa neho by malo byť Francúzsko pripravené aj na prijatie utečencov. Le Penová vyjadrila solidaritu s ukrajinským ľudom a je za humanitárnu a finančnú pomoc, chce pomôcť aj poslaním zbraní.

Macron kritizoval Le Penovú za to, že je závislá od ruskej moci. Ako príklad uvádzal Le Penovej postoj k anexii Krymu či jej účty v ruských bankách. Le Penová tvrdenia odmietla. "Podporujem slobodnú Ukrajinu, ktorá nie je závislá ani od Spojených štátov, ani od Európskej únie a ani od Ruska," povedala. Macronovi zas vyčítala viaceré priateľské stretnutia s Putinom.

"Verím v silu Francúzska a Nemecka," povedal Macron v rámci európskej otázky. Protikandidátku Le Penovú obvinil z toho, že "stále chce odísť z EÚ, len o tom nehovorí". Narážal tak na jej program z minulých volieb, keď navrhovala zrušiť euro ako francúzsku menu.

Marine Le Penová v odpovedi povedala, že chce zostať v EÚ, avšak Macron chce podľa nej "nahradiť francúzsku suverenitu európskou".

V boji proti klimatickej kríze Le Penová navrhuje zníženie importu potravín a zameranie sa na potravinovú sebestačnosť. "Import tvorí emisie a nezamestnanosť v našej krajine," vyjadrila sa.

Macron Le Penovú obvinil z toho, že je klimaskeptičkou. Sám navrhuje zatepľovanie budov, investície do elektromobilov i tranzíciu agropriemyslu tak, aby bol menej náročný na emisie.

V otázke konkurencieschopnosti Macron navrhol prehĺbiť európsky trh. "USA majú tristomiliónový domáci trh, Čína miliardový. Francúzsko tomu konkurovať nemôže, avšak Európska únia áno," vyjadril sa.

V závere debaty sa kandidáti venovali sekularizmu. "Hidžáb je uniformou islamistov a veľa žien nemá na výber, treba ich oslobodiť," reagovala Le Penová, ktorá je za zákaz nosenia hidžábu vo verejných miestach.

Macron Le Penovú kritizoval, že v odpovedi na otázku sekularity začala rozprávať o terorizme a islamizme. Podľa jeho názoru "sekularita nemá bojovať proti náboženstvu, ale je o slobode". Upozornil, že ak by Le Penovej návrh prešiel, Francúzsko by bolo prvou krajinou na svete, ktorá by zakázala nosenie náboženských symbolov na verejnosti.

Le Penová navrhuje "referendum o imigrácii." Nasledovať by mala zmena ústavy, ktorá by zaručovala prioritný prístup k práci, sociálnemu bývaniu a dávkam pre Francúzov. Macron Le Penovej následne pripomenul vojnu na Ukrajine a utečencov, "ktorým Francúzsko bude musieť poskytnúť azyl". Takisto poukázal na to, že Francúzsko potrebuje ekonomických migrantov. Sám navrhol hlbšiu kooperáciu s krajinami pôvodu.

V záverečnej reči Macron zdôraznil dôležitosť francúzskych zámorských teritórií a rodovej rovnosti, o ktorých sa nediskutovalo. "Tieto voľby sú voľbami za alebo proti Európskej únii, za alebo proti ekologickým ambíciám," dodal súčasný prezident.

Protikandidátka vyzdvihla dôležitosť "lokalizmu nad globalizmom" a sociálnych otázok, ako napríklad dôchodkov.

Podľa stredajšieho prieskumu agentúry IFOP by mal druhé kolo volieb vyhrať Emmanuel Macron s 55,5 percentami. IFOP pre Marine Le Penovú odhaduje 44,5 percenta. Druhé kolo prezidentských volieb vo Francúzsku sa uskutoční v nedeľu 24. apríla.