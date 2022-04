O vydaní Assangea do USA rozhodne ministerka vnútra

Britský sudca schválil vydanie Juliana Assangea do USA, kde čelí obvineniam zo špionáže.

Britský sudca formálne schválil vydanie Juliana Assangea do USA, kde čelí obvineniam zo špionáže. (Zdroj: TASR)

Článok pokračuje pod video reklamou

LONDÝN. Britský sudca schválil vydanie Juliana Assangea do USA, kde čelí obvineniam zo špionáže. Prípad tak prešiel k britskej ministerke vnútra Priti Patelovej, ktorá rozhodne o tom, či vydanie povolí.

Rozhodnutie sudcu Westminsterského magistrátneho súdu prišlo po tom, ako najvyšší súd v marci zamietol Assangeovo odvolanie proti skoršiemu rozhodnutiu vydať ho.

Zakladateľ WikiLeaks, ktorý proti vydaniu do USA bojuje roky, však ešte nevyčerpal všetky svoje možnosti odvolania. Jeho právnici majú štyri týždne na to, aby predložili návrh Patelovej a tiež môžu žiadať odvolanie na Vyššom súde.

Assange pred viac ako desaťročím zverejnil na svojom portáli tajné americké vojenské dokumenty, za čo mu v Spojených štátoch hrozí dlhoročné väzenie. V USA čelí obvineniam zo špionáže v 17 bodoch obžaloby a jednému obvineniu zo zneužitia počítača. Jeho právnici tvrdia, že by v prípade odsúdenia mohol čeliť až 175 rokom odňatia slobody, americké úrady však tvrdia, že trest by bol pravdepodobne oveľa nižší.

Pred viac ako rokom okresný súd v Londýne odmietol vydanie Assangea do USA na základe toho, že by vzhľadom na jeho zdravotný stav mohol v prísnych podmienkach amerického väzenia spáchať samovraždu. Americké úrady neskôr ubezpečovali, že Assange nebude vystavený najprísnejším opatreniam, ktoré by podľa jeho právnikov mohli ohroziť jeho telesné aj duševné zdravie. Vyšší súd v decembri zvrátil rozhodnutie súdu nižšej inštancie s tým, že záruky zo strany USA sú dostatočné.