Dobré ráno: Rusom už nevyšlo viacero stratégií. Zlyhajú aj na východe?

Morálka Ukrajincov je stále silná.

V pondelok večer Rusi spustili druhú časť svojej ofenzívy na Ukrajine, v ktorej sa sústreďujú najmä na východ.

Takýto postup zahraniční pozorovatelia aj samotní Ukrajinci ohlasovali už niekoľko dní.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prečo Vladimir Putin mení stratégiu a čo od nej očakávať, sa Nikola Šuliková Bajánová pýta reportérky zahraničnej redakcie Niny Sobotovičovej.

Zdroj zvukov: TV Markíza

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Šéf ĽSNS Marian Kotleba prišiel o mandát poslanca a tým zanikol aj poslanecký klub ĽSNS. V utorok o tom informoval podpredseda Národnej rady Gábor Grendel. Ten podpísal rozhodnutie v zastúpení predsedu Národnej rady Borisa Kollára. Náhradníčkou za Kotlebu má byť Slavěna Vorobelová. Pre TASR uviedla, že poslanecký mandát si bude uplatňovať, no zatiaľ podľa nej nie je isté, či bude súčasťou prípadného staronového klubu ĽSNS. Dodala, že to závisí od rokovaní.

Prípadný návrh na odvolanie Maroša Žilinku z postu generálneho prokurátora bude Boris Kollár vetovať. Ak by na odvolaní Žilinku trvala koalícia, musela by sa prepisovať koaličná zmluva alebo by padla vláda. V rozhovore pre denník SME to Kollár povedal s tým, že Žilinka je podľa neho čestný prokurátor. Rovnako tak vníma špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica.

Opozičný Smer podá návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu na odvolanie vlády. Tú chce odvolávať pre darovanie systému protivzdušnej obrany S-300 Ukrajine. Smer tvrdí, že ešte nikto tak vážne neohrozil mier ako vláda premiéra Hegera, keď darovala systém bez adekvátnej náhrady.

Vo vedení strany Progresívne Slovensko končí Irena Bihariová. Na poste ju nahradí podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka. Bihariová už nebude kandidovať na sneme strany za predsedníčku, Šimečka tak nebude mať protikandidáta a na prevzatie predsedníctva strany mu bude stačiť, ak zaňho zahlasuje väčšina delegátov.

Zasadnutie parlamentného výboru pre ľudské práva, na ktorom mali poslanci vypočuť veľvyslanca Ruskej federácie Igora Bratčikova o okolnostiach vraždenia civilného obyvateľstva na Ukrajine, sa neuskutoční. Bratčikov doručil výboru niekoľkostranové stanovisko, no účasť na rokovaní odmietol a na doplňujúce otázky poslancov sa rozhodol neodpovedať.

Odporúčanie

Ezra Klein sa vo svojej šou pozrel na kryptomeny, tentokrát s ich veľkým kritikom Danom Olsonom. Ten v ich posudzovaní odvádza skotočne poctivú prácu. Ich zaujímavá, takmer hodinu a pol dlhá debata stojí určite za vypočutie.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.