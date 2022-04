Ukrajinci skenujú tváre mŕtvych vojakov a potom píšu ich matkám

Chyba môže byť otázkou života a smrti.

Článok pôvodne vyšiel v denníku Washington Post.

KYJEV. Ukrajinské úrady sa za päťdesiat dní od začiatku ruskej invázie pomocou technológií pokúsili identifikovať viac ako 8600 mŕtvych alebo zajatých ruských vojakov.

Pomocou skenov identifikovali telá a kontaktovali stovky ich rodín, čo je možno jedno z najhrozivejších využití tejto technológie.

IT armáda krajiny, dobrovoľnícka jednotka hackerov a aktivistov, ktorá sa riadi pokynmi ukrajinskej vlády, tvrdí, že tieto identifikácie využila na informovanie rodín o smrti 582 Rusov vrátane zasielania fotografií opustených tiel.

Snaha vyvolať nesúhlas s vojnou

Ukrajinci obhajujú používanie softvéru na skenovanie tvárí od americkej technologickej firmy Clearview AI ako brutálny, ale účinný spôsob ako vyvolať nesúhlas v Rusku, odradiť ďalších vojakov a urýchliť ukončenie ničivej vojny.

Niektorí vojenskí a technologickí analytici sa však obávajú, že táto stratégia by sa mohla obrátiť proti nim a vyvolať hnev nad šokovou kampaňou zameranou na matky, ktoré môžu byť tisíce kilometrov vzdialené od strojcov vojnovej mašinérie Kremľa.

Solidarita Západu s Ukrajinou zvádza k podpore takéhoto radikálneho činu, ktorého cieľom je využiť smútok rodiny, uviedla Stephanie Hareová, výskumníčka v oblasti sledovacích technológií z Londýna.

Podľa nej je však kontaktovanie rodičov vojakov „klasickou psychologickou vojnou“ a mohlo by stanoviť nové nebezpečné štandardy pre budúce konflikty.

„Keby to robili ruskí vojaci s ukrajinskými matkami, mohli by sme povedať: Panebože, to je barbarstvo,“ povedala. „A či to skutočne funguje? Nie je možné, že si povedia: Pozrite sa, čo títo divokí a krutí Ukrajinci robia našim chlapcom?“