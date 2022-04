Francúzi si zopakujú volebné finále spred piatich rokov

Do druhého kola postúpili Macron a Le Penová.

PARÍŽ. Parížania si dnes užívali slnečný deň a oddych po prietrži mračien Diego, ktorá zasiahla krajinu v piatok.

Tichá kampaň však nakoniec priniesla výsledky aj v nízkej účasti, ktorá podľa odhadu BFM TV dosiahla 73,5 percenta. Ak by sa to potvrdilo, išlo by o najnižšiu účasť od rekordného roku 2002.

Ešte pred zatvorením volebných miestností zverejnili belgické médiá exit polls - teda prvé odhady výsledkov, tie francúzske ešte nesmeli.

Emmanuel Macron a pravicová radikálka v nich mali zhodne po 24 percent. Posledné prieskumy už ukazovali, že ich súboj bude tesný.

Ľavicový radikál Jean-Luc Mélenchon mal skončiť tesne pod dvadsiatimi percentami a pravicový extrémista Éric Zemmour mal podľa prieskumu osem percent hlasov.