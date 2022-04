V Palerme pokračoval súd s talianskym exministrom vnútra Salvinim

Salvini čelí obvineniam v súvislosti s blokovaním lode s migrantmi.

Článok pokračuje pod video reklamou

PALERMO. V sicílskom Palerme v piatok po niekoľkotýždňovej prestávke pokračoval súdny proces s bývalým talianskym ministrom vnútra Matteom Salvinim. Tento pravicovo-populistický politik čelí obvineniam v súvislosti s kauzou okolo lode s migrantmi, ktorej Salvini v roku 2019 nepovolil zakotviť v talianskom prístave Lampedusa.

TASR informuje na základe správy agentúry APA.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Začal sa súd so Salvinim, za blokovanie lode s migrantmi môže dostať 15 rokov Čítajte

Salvinimu hrozí až 15 rokov

Salvinimu hrozí trest odňatia slobody na 15 rokov za obmedzovanie osobnej slobody a zneužitie právomoci verejného činiteľa. V máji 2021 súd obdobnú žalobu voči Salvinimu zamietol.

Ak by bol politik odsúdený na viac ako dva roky, mohlo by mu byť zakázané nasledujúcich šesť rokov zastávať verejnú funkciu, čo by mu znemožnilo kandidovať v parlamentných voľbách v roku 2023.

Pred súd v piatok predstúpil v prítomnosti svojej právničky a bývalej ministerky verejnej správy Giulie Bongiornovej.

Na piatkovom pojednávaní vypovedal lekár Vincenzo Asaro o podmienkach na palube lode patriacej španielskej mimovládnej organizácii Open Arms, ktorú Salvini odmietol vpustiť do prístavu.

Asaro uviedol, že utečenci boli vo veľmi zlom stave a ich dlhý pobyt na palube lode výrazne zvyšoval riziko, že sa ich stav bude ďalej zhoršovať. Mnohí migranti podľa neho trpeli kožnými ochoreniami, infekciami močových ciest alebo bolesťami brucha.

Salvini chce ako svedka aj bývalého premiéra

Bývalý taliansky minister vnútra tvrdí, že s rozhodnutím zablokovať plavidlo súhlasila aj vtedajšia vláda na čele s premiérom Giuseppem Contem, ktorého chce Salvini predviesť ako svedka.

Žiada, aby na súd prišli svedčiť aj súčasný taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio a ministerka vnútra Luciana Lamorgeseová.

Salvini považuje celý súdny proces v kauze lode Open Arms za "absurdný". Akúkoľvek vinu odmieta a tvrdí, že len chránil svoju krajinu pred nelegálnou migráciou, ako mu to prikazovala talianska ústava.

Vznesené obvinenia sa týkajú prípadu lode organizácie Open Arms so 147 migrantmi na palube, ktorá v auguste 2019 žiadala o povolenie zakotviť v prístave na talianskom ostrove Lampedusa. Salvini to odmietol a loď uviazla na mori na celých 19 dní.

Situácia na jej palube sa rýchlo zhoršovala a niekoľkí utečenci v zúfalstve skočili do mora. Migrantom napokon umožnili vylodenie na Lampeduse.