Fotografia roka pripomína detské obete cirkevných škôl v Kanade

Víťazkou World Press Photo sa stala Amber Brackenová.

HAAG. Víťazom aktuálneho ročníka najvýznamnejšej fotoreportérskej súťaže World Press Photo sa stala snímka červených šiat zavesených na kríži s dúhou v pozadí, ktorá pripomína obete z radov domorodých detí z cirkevných internátnych škôl v Kanade.

Fotografiu vytvorila kanadská fotografka Amber Brackenová pre denník The New York Times.

Najlepšie novinárske fotografie za uplynulý rok dnes vyhlásila usporiadateľská organizácia sídliaca v Holandsku, vyberala z takmer 65-tisíc snímok od viac ako 400 fotografov zo 130 krajín.

"Je to ten typ snímky, ktorý sa vám vpije do pamäti. Vzbudzuje svojím spôsobom zmyslovú reakciu. Takmer som počula to ticho v tejto fotografii, tichý okamih celosvetového zúčtovania s históriou kolonizácie, nielen v Kanade, ale po celom svete," povedala šéfka medzinárodnej poroty Rena Effendiová.

Prácu Brackenovej ocenila porota už druhýkrát. V roku 2017 získala prvú cenu v kategórii súčasné problémy za svoje fotografie protestov domorodých obyvateľov proti výstavbe ropovodu Dakota Access Pipeline.