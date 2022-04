Žirinovskij svet varoval, že rok 2022 nebude rokom mieru. Vysneného víťazstva sa nedožil

Nekrológ Vladimira Žirinovského.

MOSKVA, BRATISLAVA. Odborníci na Západe sa ešte len dohadovali, prečo presúvajú Rusi vojakov k ukrajinským hraniciam, no väčšina západného sveta si užívala obdobie medzi sviatkami.

Ruský nacionalista Vladimir Žirinovskij mal v minulosti mnoho veľkolepých vyhlásení, ktorými si vybudoval povesť parlamentného klauna a tak ani jeho slovám na pôde ruského parlamentu z 27. decembra minulého roka nikto väčšiu pozornosť nevenoval.

"O štvrtej hodine ráno 22. februára pocítite našu novú politiku. Bol by som rád, ak by bol rok 2022 mierový, ale milujem pravdu," odkázal smerom na Západ podľa denníka The Telegraph . "Nebude to mierový rok, bude to rok, keď sa Rusko znovu stane veľkým."

Veľkosti Ruska sa nedožije

V utorok 22. februára Žirinovskij ležal v nemocnici s covidom-19, Kremeľ vtedy už posielal "mierové" jednotky na územie východoukrajinských separatistických republík, ktoré uznali za nezávislé štáty.

Vo štvrtok 24. februára ráno prezident Vladimir Putin oznamoval inváziu na Ukrajinu, ktorú v Kremli zjavne pripravovali už dlho.

Ak Žirinovskij dúfal, že sa "veľkosti" Ruska dožije, nestalo sa tak. V stredu predseda parlamentu Viačeslav Volodin oznámil Žirinovského smrť, príčinu úmrtia nezverejnil.