Obkľúčenie sa väčšinou preraziť nepodarí. Hrozí Ukrajincom v Donbase kotol?

Čo hrá v prospech ruskej ofenzívy?

KYJEV, BRATISLAVA. Rusko muselo upustiť od pôvodného plánu dobyť Ukrajinu. Po tom, čo jeho vojská narazili na odhodlaný odpor ukrajinských vojakov aj civilného obyvateľstva, si Kremeľ vytýčil iný a výrazne menší cieľ – Donbas.

Východoukrajinský región, v ktorom ležia dve samozvané republiky spravované proruskými separatistami – Donecká a Luhanská ľudová republika. Rusko ich krátko pred inváziou uznalo ako nezávislé štáty. Ostalo však prakticky osamotené, nepridal sa napríklad ani Kazachstan, ktorý bol v minulosti vždy tradičným spojencom Ruska.

Región na východe krajiny je už do značnej miery v područí Moskvy a odborníci upozorňujú, že práve v Donbase budú mať ruskí vojaci vhodné podmienky na to, aby ukrajinskej armáde spôsobili obrovské škody.

Rusi na Ukrajine otvorili priveľa frontov

„Na východe Ukrajiny sa sústreďuje jadro tých najlepších ukrajinských jednotiek,“ vysvetľuje pre SME bezpečnostný expert Milan Mikulecký, ktorý sa zaoberá históriou vojenských konfliktov.

„Ak by sa Rusom podarilo obkľúčiť ich a dostať ich do kotla, môžu ich časom vyhladovať a zlikvidovať. Tým by odstránili najväčšiu vojenskú opozičnú silu, ktorá dnes proti Rusom na Ukrajine stojí,“ dodáva Mikulecký.