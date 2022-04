Dobré ráno: Maďarsku hrozí izolácia, Orbán má dnes bližšie Putinovi

Fidesz vyhral všade okrem Budapešti.

Nikdy vraj nemal toľko protivníkov ako teraz.

Viktor Orbán vyhral v nedeľu voľby a vo víťaznom príhovore menoval všetkých, ktorým museli on a jeho Fidesz čeliť. Nevynechal Brusel, Sorosa, ľavicu a došlo aj na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Aká bola Orbánova cesta k volebnému výsledku, ktorý mu opäť zaistil ústavnú väčšinu v parlamente?

Dá sa v Maďarsku hovoriť ešte o slobodných voľbách? A je osud nášho južného suseda ako neliberálnej demokracie paktujúcej s diktátormi sveta spečatený?

Nikola Šuliková Bajánová sa rozpráva s Lukášom Onderčaninom.

Krátky prehľad správ

Po tom, ako minister hospodárstva Richard Sulík v nedeľu v diskusnej relácii pripustil, že Slovensko vyhovie Rusku a zaplatí mu za plyn v rubľoch, zmierňoval tento postoj jeho štátny tajomník Karol Galek. Podľa jeho slov neplánujeme za plyn platiť v ruskej mene, jedine, že by na to pristúpila celá Európska únia.Ministers školstva Branislav Grohling Sulíka obhajoval, že jeho slová boli vytrhnuté z kontextu. Sulíka za výrok kritizovali aj viacerí koaliční partneri.

Dnes by mal na Najvyššom súde pokračovať odvolací proces s Marianom Kotlebom v kauze rozdávania šekov v hodnote 1488 eur. Prvostupňový súd ho neprávoplatne odsúdil na štyri roky a štyri mesiace väzenia. Po prípadnom právoplatnom odsúdení by Kotlebovi automaticky zanikol mandát poslanca Národnej rady.

Od stredy 6. apríla sa ruší povinnosť registrácie v eHranici. Takisto sa zruší nosenie respirátorov v exteriéri okrem hromadných podujatí. V pondelok to oznámil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová verí, že urobila správne, keď zablokovala vstup Ukrajiny do NATO. Informovala o tom jej tlačová tajomníčka v reakcii na kritiku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že ruské zverstvá sú výsledok dlhoročných ústupkov Moskve. Na pozvanie do Buče nereagovala. Angela Merkelová zablokovala členstvo Ukrajiny v roku 2008.

Judita Hana Konečná, ktorá je odsúdená za vraždu svojho 16-ročného kamaráta a rovesníka Tomáša Teličáka, podala na Najvyšší súd dovolanie. V ňom so svojím advokátom navrhuje zrušiť dve predošlé rozhodnutia súdov a celú kauzu vrátiť na začiatok. Znamenalo by to, že prípad by opäť prejednal okresný súd. Rozhodovať by podľa nej mali dokonca iní sudcovia než pôvodne.



Odporúčanie

Ak vás zaujíma viac o tom, ako sa Orbánovi podarilo ovládnuť médiá, odporúčam vám diskusiu o slobode slova v Maďarsku, kde hosťami Zuzany Kovačič Hanzelovej boli šéfredaktorka denníka SME Beata Balogová a novinári Arpád Soltész, Zoltán Szalay a Márk Finta.

