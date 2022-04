Branci z Donbasu dostávajú archaické zbrane a nebezpečné úlohy. Rusko už veľa rezerv nemá

Ofenzíva v Donbase by pre Moskvu znamenala väčšie šance na úspech.

KYJEV, BRATISLAVA. Ruská ofenzíva sa už zameriava na východoukrajinský Donbas.

Do oblasti mieria ďalšie ruské jednotky vrátane žoldnierov z radov wagnerovcov, ktorí nie sú súčasťou armády, no bojujú v Putinovom mene.

O zmenách na fronte informovalo okrem ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v pondelok informovalo aj britské ministerstvo obrany. Na základe svojich spravodajských informácií pravidelne prináša správy z ukrajinských frontových línií.

Ofenzíva v Donbase by pre Moskvu znamenala väčšie šance na vojenský úspech, poukazuje denník Wall Street Journal . Ruské jednotky by útočili na menšom fronte a zjednodušilo by sa aj ich zásobovanie, pretože región leží pri hraniciach s Ruskom. Na severe Ukrajiny spôsobovalo Rusom zásobovanie značné problémy.

„Rusko sa zároveň dostane do situácie, keď sa bude môcť pokúsiť obkľúčiť niektoré z najlepších ukrajinských jednotiek, ktoré sú v Donbase rozmiestnené,“ podotýka denník.

Aj Ukrajina môže preskupiť sily

Odchod ruských jednotiek z Kyjevskej oblasti môže využiť aj Ukrajina, aby časť armády presunula do Donbasu, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou čakajú mimoriadne ťažké boje.