Úvod volieb v Maďarsku poznačili zdravotné i technické problémy

Márki-Zay vyzval maďarských voličov, aby nehlasovali za Viktora Orbána.

BUDAPEŠŤ. Prvé hodiny nedeľňajších parlamentných volieb v Maďarsku poznačili menšie mimoriadne udalosti.

Išlo o nevoľnosť dvoch účastníkov volieb a o presťahovanie jednej volebnej miestnosti z dôvodu technických problémov, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na spravodajský server index.hu.

V juhomaďarskej Békešskej Čabe prišlo zle členovi volebnej komisie, ktorého odviezli záchranári. Udalosť však neovplyvnila priebeh volieb, ktoré riadne pokračovali ďalej.

V meste Kiskunfélegyháza v Báčsko-malokumánskej župe prišla v priestore vyhradenom na hlasovanie nevoľnosť na voliča, ktorý odpadol a zranil si pritom hlavu. Záchranári ho ošetrili na mieste a hlasovanie aj v tomto prípade pokračovalo ďalej.

V XIV. budapeštianskom obvode museli presťahovať volebnú miestnosť, v ktorej nebolo vhodné osvetlenie a nebolo možné tento problém vyriešiť, pretože prevádzkovateľ budovy nebol k dispozícii.

Orbán očakáva výhru

Premiér Viktor Orbán zdôraznil, že vo voľbách ide o to, či voliči zvolia vojnu alebo mier.

"V susednej krajine zúri vojna dvoch veľkých krajín. Do tejto vojny sa nesmieme zapojiť," zdôraznil ministerský predseda, podľa ktorého opozícia necíti vážnosť situácie a chce robiť kroky, ktoré by Maďarsko zapojili do konfliktu.

Na otázku možného výsledku volieb premiér povedal, že očakáva veľké víťazstvo, pretože Maďarsko toto víťazstvo potrebuje. Avšak v prípade, že voľby nevyhrá, prehru prijme.

"Chcel by som vyhrať," reagoval na ďalšiu novinársku otázku týkajúcu svojho odstúpenia v prípade prehry.

Márki-Zay vyzval voličov, aby nehlasovali za Orbána

Líder opozície, konzervatívec Péter Márki-Zay, vyzval občanov na aktívnu účasť v prebiehajúcichvoľbách.

Vo svojom videopríhovore na sociálnej sieti Facebook, Márki-Zay na voličov apeloval, aby nehlasovali za Orbánovu vládu.

"Poďme voliť lepší svet, šťastné Maďarsko," povedal vo videu nakrútenom v mestečku Hódmezővásárhely na juhovýchode Maďarska, kde je od roku 2018 primátorom.

Opozičný líder po odvolení vo volebnom okrsku základnej školy na Námestí sv. Štefana, kam prišiel v sprievode svojej rodiny, novinárom povedal, že v Maďarsku nie je demokracia a ani voľby nie sú úplne korektné, ale iba takto je možné zvrhnúť najskorumpovanejšiu vládu v 1000-ročných maďarských dejinách.