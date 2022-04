Turecká vláda odporučí presunutie procesu v prípade vraždy novinára Chášakdžího do Saudskej Arábie

Amnesty International vyzvala Turecko, aby pokračovalo s procesom, pretože po presunutí do Saudskej Arábie ho uzavrú.

ANKARA. Turecká vláda odporučí, aby istanbulský súd uzavrel proces v prípade 26 Saudskoarabov obvinených z vraždy saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího a postúpil ho Saudskej Arábii.

V piatok to uviedol turecký minister spravodlivosti Bekir Bozdag, deň po tom, čo o to súd požiadal turecký prokurátor v súlade so žiadosťou Saudskej Arábie. Panel sudcov, ktorý prípad rieši, vo štvrtok rozhodol, že v tejto veci požiada o názor ministerstva spravodlivosti a proces odročil na 7. apríla.

Žiadosť, ktorá prišla v čase úsilia o normalizáciu vzťahov medzi Tureckom a Saudskou Arábiou, vyvolala obavy z možného krytia vraždy, ktorá spôsobila medzinárodné pobúrenie a vrhla tieň podozrenia na saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána. Ľudskoprávna organizácia Amnesty International vyzvala Turecko, aby pokračovalo s procesom, pretože po presunutí do Saudskej Arábie ho uzavrú.

Chášukdžího, ktorý žil v exile a písal pre americký denník The Washington Post články kritizujúce saudskoarabský režim a osobu korunného princa Muhammada bin Salmána, zavraždili 2. októbra 2018 na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule, kam si šiel vybaviť dokumenty na svadbu so svojou snúbenicou. Jeho telo rozštvrtili.

Novinárove ostatky nikdy nenašli. Tureckí predstavitelia tvrdia, že ho o život pripravil tím saudskoarabských agentov, ktorý priletel do Turecka, aby ho zastihli na konzuláte. Všetci obvinení z Turecka odišli, preto ich po odmietnutí ich vydania zo Saudskej Arábie začali v roku 2020 súdiť v neprítomnosti.