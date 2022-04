Americká diplomatka: S Putinom musíme hovoriť. On jediný vie vojnu zastaviť

Nestojíme len za Ukrajinou, zastávame sa aj demokracie a takého sveta, v akom chceme žiť, vraví KAREN DONFRIEDOVÁ , námestníčka ministra zahraničných vecí Spojených štátov pre európske a euroázijské záležitosti vo vláde prezidenta Bidena. „Je to zásadný moment aj pre Slovensko,“ dodáva.

V rozhovore sa dočítate aj Prečo je poskytnutie obranného systému S-300 Ukrajine menej rizikové ako dodanie stíhačiek?

Či by Spojené štáty zareagovali v prípade chemického útoku na Ukrajine?

Kto a ako bude môcť kompenzovať možný výpadok ruského plynu na Slovensku?

Ako vyzerali rokovania s Ruskom pred 24. februárom?

Dá sa s Putinom ešte sadnúť za jeden stôl a rokovať?

Poľsko pred pár týždňami oznámilo, že je ochotné dať svoje stíhačky Ukrajine, ak tento transfer zabezpečia Spojené štáty. Američania však zmenili rétoriku a označili to za rizikové. Je táto možnosť na stole?

V prvom rade Spojené štáty poskytujú Ukrajine obrovské množstvo bezpečnostnej pomoci a budeme v tom pokračovať. Chceme Ukrajine pomôcť brániť sa. Invázia Ruska na Ukrajinu bola nevyprovokovaná, neopodstatnená a nesprávna. Navyše si myslím, že Ukrajinci veľmi pôsobivo využívajú bezpečnostnú pomoc, ktorú im my a ďalší, vrátane Slovenska, poskytujeme.

Otázka MiG-ov je však komplikovaná. Poľsko chcelo dopraviť MiG-y na základňu Ramstein v Nemecku, aby ich potom USA dostali na Ukrajinu. Lenže prezident Biden jasne dáva najavo, že sa snaží vojnu na Ukrajine ukončiť. Myslí si, že ak sa do toho priamo zapoja Američania, povedie to k ešte väčšej vojne. Preto to bola podobne kontroverzná otázka ako vyhlásenie bezletovej zóny nad Ukrajinou.

To by zahŕňalo potenciálne zostreľovanie ruských lietadiel Američanmi alebo spojencami v NATO a mohlo by to viesť k americko-ruskej vojne. O niečo také nemá nik záujem. Náš cieľ je ukončiť vojnu bez priamej americko-ruskej konfrontácie.

Bolo by podobne riskantné, ak by Slovensko poskytlo Ukrajine protivzdušný obranný systém S-300?