Ukrajinský spravodaj: Kadyrov aj šéf NATO sa zhodli. Rusko útoky nezmierni

Prečítajte si prehľad o dianí na Ukrajine.

KYJEV, BRATISLAVA. Nepriateľské krajiny budú platiť za energie rubľami, opakuje Rusko, ktoré chce, aby platby prechádzali cez Gazprombank. Ide o porušenie zmlúv, reagujú európske štáty a pomaly sa pripravujú na to, že by Rusi odstavili dodávky plynu úplne.

Pripravovať sa začína aj Slovensko, ktoré by v prípade platieb v rubľoch bolo od Ruska závislé nielen energeticky, ale aj finančne.

Rusi síce hovoria, že utlmia svoje operácie, no naďalej ostávajú na pozíciách v okolí Kyjeva, bombardujú mestá a jednotky skôr presúvajú na Donbas, ako by ich sťahovali z Ukrajiny. Navyše, do vojenskej služby povolávajú ďalších viac ako 130-tisíc ľudí.

Prečítajte si hlavné štvrtkové správy z diania na Ukrajine.

Keď sa zhodne šéf NATO a čečenský prezident

Hoci Rusi sľubovali, že obmedzia svoje vojenské aktivity, aj vo štvrtok sa držali pozície v okolí Kyjeva, ťažké boje pokračovali v Mariupoli, ostreľovali okolie Černihiva. Ukrajinská armáda však priznala, že Rusko začalo presúvať jednotky na Donbas, keďže na východe sa zintenzívňuje ostreľovanie, to pokračuje aj v Charkovskej oblasti.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Jasne cítime, že presun vojenskej techniky naším smerom sa začína,“ povedal šéf vojenskej správy Luhanska Serhiy Haidai. Pavlo Kyrylenko, šéf vojenskej správy Doneckej oblasti, na sociálnej sieti Telegram uviedol, že ruské sily v noci pokračovali v ostreľovaní centrálnej časti regiónu. V niektorých mestách podľa jeho slov ruské vojská opäť použili zakázanú muníciu s obsahom bieleho fosforu.

Proruskí separatisti na Donbase tvrdia, že ovládajú takmer celú Luhanskú oblasť a viac ako polovicu Doneckej oblasti. Separatisti vyhlásili republiky na celom území týchto oblastí, no po skončení hlavných bojov až do ruskej invázie ovládali asi len tretinu územia.

Mapa ruských útokov na Ukrajinu (zdroj: Dominika Colombová)

NATO neočakáva, že by Rusko splnilo sľub o zmiernení útokov, povedal generálny tajomník Jens Stoltenberg, podľa ktorého sa ruské jednotky na území Ukrajiny iba preskupujú, ale ďalej udržujú pod tlakom aj ukrajinskú metropolu.

Je to síce vzácne, ale šéf NATO v tom našiel zhodu s čečenským vodcom Ramzanom Kadyrovom, podľa ktorého jeho blízky spojenec Vladimir Putin neurobí žiadne ústupky a šéf ruských vyjednávačov sa v tom pomýlil.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Kto mohol, emigroval. Mnohí Rusi doteraz živorili, do krízy vstupujú bez úspor Čítajte

„Nebudeme robiť žiadne ústupky. Bol to Medinskij, ktorý sa pomýlil – urobil nesprávnu formuláciu. A ak si myslíte, že (Putin) skončí s tým, čo začal, len tak – ako sa nám to dnes prezentuje –, to nie je pravda,“ povedal Kadyrov na videu na Telegrame.

Ukrajinská armáda oslobodila spod ruskej kontroly päť dedín v Záporožskej oblasti, na Telegrame to uviedla ukrajinská pechota. Web Ukrajinská pravda zasa uviedol, že o niečo severnejšie, pri meste Dnipro, zasiahol ruský útok vojenskú základňu. Podľa guvernéra Dnipropetrovskej oblasti Valentyna Rezničenka pri útoku zahynuli dve osoby a ďalších päť utrpelo zranenia.

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/5ByuOI9e.html

Najmenej 20 ľudí zomrelo pri útoku na administratívnu budovu v Mykolajive, informovali ukrajinské záchranné služby, podľa ktorých bolo zranených ďalších 33 ľudí. Guvernér oblasti Vitalii Kim dodal, že útok zdemoloval polovicu budovy. Ruské rakety v noci zasiahli skladisko Červeného kríža v Mariupoli a sklad ropy v meste Dnipro.

Nádej pre Mariupoľ

Rusko vyhlásilo ráno lokálne prímerie s cieľom evakuovať civilistov z obliehaného Mariupoľa.

„Aby bola táto humanitárna operácia úspešná, navrhujeme ju uskutočniť za priamej účasti Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov a Medzinárodného výboru Červeného kríža,“ uvádza sa vo vyhlásení ruského ministerstva.

Červený kríž sa krátko pred poludním vydal na cestu. Presné podmienky evakuácie mesta, ktoré je asi mesiac obliehané a zomreli tam zrejme tisíce civilistov, ešte neboli oboma stranami dohodnuté.

Koľko vojakov stratili Rusi?

Rusko od začiatku invázie prišlo o 17 500 vojakov, 614 tankov, 1735 obrnených vozidiel, 311 diel, 96 raketometov, 135 lietadiel, 131 vrtuľníkov, 83 dronov, 1201 kusov automobilovej techniky, sedem plavidiel, 75 cisterien, 22 kusov špeciálnej techniky a štyri vypúšťacie zariadenia taktických rakiet, informuje ukrajinský generálny štáb.

Údaje nie je možné overiť z nezávislých zdrojov, ruské orgány podobné informácie neuvádzajú.

Putin ešte prímerie odmieta