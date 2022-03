Ukrajinský spravodaj: Meníme taktiku, hlásia Rusi. Obe strany opisujú inú realitu

Prečítajte si prehľad o dianí na Ukrajine.

KYJEV, BRATISLAVA. Z Ukrajiny prichádzajú informácie o zásadnej zmene v povahe vojny, ktorú vyvolalo Rusko útokom z 24. februára. Moskva podľa vlastných vyjadrení začína sťahovať vojakov z okolia Kyjeva a Černihivu a chce sa sústrediť na svoj hlavný cieľ, teda dobytie Donbasu.

Podľa očakávania to obe strany prezentujú opačne. Ukrajinci hovoria, že Rusom sa vojensky nedarí, kým Rusi argumentujú, že sa im už podarilo oslabiť Ukrajinu natoľko, že môžu svoje útoky presnejšie cieliť.

V Turecku sa medzitým odohrali ďalšie mierové rokovania, ale s jednoznačným výsledkom neprišli. Ukrajinci naznačili, že by sa nakoniec v rámci neutrality nemuseli usilovať o vstup do NATO, no na to potrebujú bezpečnostné záruky svetových mocností.

Rusi menia taktiku

Ruské jednotky sa podľa námestníka ministerstva obrany Alexandra Fomina sťahujú z Kyjeva a Černihivu, kde obmedzia vojenské akcie. "Ruský nepriateľ nesplnil cieľ svojej útočnej operácie," reagoval na postup Rusov ukrajinský generálny štáb.