Trump zrejme spáchal zločin pri snahe zablokovať víťazstvo Bidena, tvrdí sudca

Trump sa na konci prezidentského mandátu pravdepodobne snažil brániť Kongresu vo výkone funkcie.

LOS ANGELES. Federálny sudca v Los Angeles vyjadril názor, že Donald Trump sa na konci svojho prezidentského mandátu pravdepodobne snažil brániť Kongresu vo výkone funkcie a dopustil sa tak ťažkého zločinu.

Stanovisko, o ktorom informujú americké médiá, súvisí s udalosťami zo 6. januára 2021, kedy vyvrcholila Trumpova neúspešná snaha zvrátiť jeho porážku v prezidentských voľbách.

Verdikt vydaný v súvislosti s vyšetrovaním zo strany Kongresu, hovorí tiež o možnej exprezidentovej účasti na zločinnom spiknutí.

Prelomový verdikt?

Výroky o potenciálnych zločinoch Trumpa zahrnul sudca David Carter do príkazu adresovanom právnikovi Johnovi Eastmanovi, ktorý bol kľúčovou postavou povolebnej kampane Trumpa.

Ku koncu jeho pôsobenia v Bielom dome sa prezidentovi snažil radiť, ako zabrániť nástupu Joea Bidena do funkcie hlavy štátu. Sudca teraz Eastmanovi nariadil, aby odovzdal zvláštnemu vyšetrovaciemu výboru Snemovne reprezentantov dokumenty, ktoré kongresmani žiadajú.

"Toto je ohromný verdikt," napísal na twitteri reportér webu Politico Kyle Cheney, ktorý prípad na amerických súdoch podrobne sleduje. "Mohlo by to byť prvé súdne rozhodnutie v dejinách, ktoré konštatuje, že úradujúci prezident pravdepodobne spáchal trestné činy," dodal.

V príkaze sa okrem iného píše, že súd na základe dôkazov hodnotí ako pravdepodobnejší variant, že "prezident Trump sa pokúsil nekalým spôsobom zmariť spoločnú schôdzu Kongresu 6. januára 2021".

Trump niesol porážku ťažko

Obe komory Kongresu sa toho dňa zišli, aby udelili tradičnú ceremoniálnu bodku za prezidentskými voľbami. Trump, ktorý svoju porážku neuznal a voľby dodnes klamlivo označuje za zmanipulované, okrem iného naliehal na vtedajšieho viceprezidenta Mikea Pencea, aby formálne schválenie výsledku zablokoval.

"Nezákonnosť tohto plánu bola zjavná," uviedol sudca Carter. Zároveň označil za pravdepodobné, že Trump a Eastman sa dopustili zločinného spiknutia s cieľom mariť prácu Kongresu a spáchať podvod proti Spojeným štátom.

Trump pred volebnou schôdzou Kongresu okrem nátlaku na viceprezidenta a zákonodarcov tiež pokračoval v burcovaní svojich voličov nepodloženými tvrdeniami o podvodoch s hlasmi, načo 6. januára dav ľudí vtrhol do sídla zákonodárneho zboru a schôdzu museli prerušiť.

Tieto udalosti vyšetruje aj federálne ministerstvo spravodlivosti, zatiaľ ale nedalo najavo, či sa chystá stíhať aj samotného Trumpa. Snemovňa môže stíhanie iba odporučiť, pričom podľa denníku The New York Times by takýto krok mohol zvýšiť tlak na ministra spravodlivosti Merricka Garlanda.