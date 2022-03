Rusko má možnosti, ako v kyberpriestore útočiť. Prečo ich nepoužilo na Ukrajine?

Mohla by to byť katastrofa, varujú Ukrajinci.

KYJEV, MOSKVA. Len za prvých desať dní od ruského vpádu na Ukrajinu viac ako milión ukrajinských občanov utieklo pred bojmi na železnici.

Nemuselo sa im to podariť, Rusko totiž v čase, keď posielalo cez hranice vojakov, pracovalo aj na tom, aby zničilo železničnú dopravu v krajine.

V Ukrajinských železniciach totiž objavili malvér – škodlivý program, ktorý odborníci na kyberbezpečnosť nazývajú wiperware – jeho úlohou je vymazať celé počítačové siete tým, že sa zmažú kľúčové súbory.

„Ak by sme malvér neobjavili, mohlo by to vyvolať katastrofu,“ povedal podľa Financial Times nemenovaný ukrajinský predstaviteľ oboznámený so zisteniami.

Nielen na železnici

Nejde len o železnice. Podobný malvér Rusko použilo aj v pohraničnej polícii. Počítače na ukrajinskej hranici s Rumunskom boli nefunkčné v čase, keď do bezpečia utekali státisíce ľudí. Samo osebe to vytvára chaos, ruskí hackeri prispeli k tomu, aby bol útek ešte náročnejší.

Ukrajina je terčom ruských hackerských útokov už dlhodobo, intenzívnejšie sú od roku 2014, keď si Moskva privlastnila polostrov Krym a začala podporovať separatistov na východe Ukrajiny. V roku 2015 napríklad ruskí hackeri odrezali časť Kyjeva od elektriny, o dva roky neskôr malvér NotPetya vymazal veľké časti počítačových systémov.

Inak to nie je ani v rámci súčasnej vojny. Prvé útoky prišli už v januári, keď na ukrajinské firmy začali útočiť ruskí hackeri. V deň invázie, 24. februára útok nezvratne zničil tisíce modemov satelitného pripojenia Viasat, ktoré využíva aj ukrajinská obrana.