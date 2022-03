Stoltenberg zrejme zostane generálnym tajomníkom NATO o rok dlhšie

Dôvodom má byť situácia na Ukrajine.

BRUSEL/OSLO. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg sa zrejme chystá na predĺženie svojho funkčného obdobia na čele NATO o ďalší rok. Dôvodom je ruská invázia na Ukrajinu.

Informovali o tom vo štvrtok nórske médiá, na ktoré sa odvolala agentúra Reuters.

Stoltenbergovo súčasné funkčné obdobie na poste generálneho tajomníka NATO vyprší 1. októbra a už do konca roka 2022 mal pôvodne nastúpiť na post guvernéra centrálnej banky vo svojom rodnom Nórsku.

Keď sa Stoltenberga novinári v stredu spýtali, či zostane v NATO, generálny tajomník povedal, že takéto rozhodnutie je na členských krajinách Aliancie.

Nemenované zdroje pre nórsku televíziu TV2 a denník Dagens Naeringsliv však uviedli, že Stoltenberg v NATO zostane dlhšie práve pre situáciu na Ukrajine.

Nórsky premiér Jonas Gahr Störe uviedol, že Nórsko nebude brániť predĺženiu mandátu Stoltenberga ak sa tak členské štáty NATO dohodnú.

Störe povedal vo štvrtok nórskym novinárom v Bruseli, že o tejto otázke diskutoval so samotným Stoltenbergom a vyjadril mu v tejto veci podporu.

"Ak by medzi štátmi NATO existovala vôľa predĺžiť (Stoltenbergovi) mandát a on s tým bude súhlasiť, Nórsko to podporí," povedal Störe. Na otázku, či by sa o tejto záležitosti mohlo rozhodnúť už počas štvrtkového mimoriadneho summitu NATO, nórsky premiér povedal, že to "nie je nemožné".